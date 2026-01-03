The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Conselho Presidencial do Iêmen anuncia que forças lideradas por Riade tomaram província de separatistas

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Conselho Presidencial do Iêmen anunciou neste sábado (3) que forças apoiadas pela Arábia Saudita retomaram a estratégica província de Hadramut, na fronteira com o reino, que havia sido conquistada em dezembro por separatistas apoiados por Abu Dabi.

A tomada de controle dessa província petrolífera pelos separatistas do Conselho de Transição do Sul (STC) desencadeou, como resposta, bombardeios mortais da coalizão liderada pela Arábia Saudita, aliada do governo iemenita.

O recente avanço desses separatistas no sul do país representa uma reviravolta no complexo conflito no Iêmen, que opõe o governo reconhecido pela comunidade internacional e os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.

Os huthis tomaram em 2014 a capital Sanaa e amplas partes do norte do país, de onde lançam ataques contra Israel ou contra navios que transitam pelo mar Vermelho.

Riade e Abu Dabi, vizinhos e aliados tradicionais, embora cada vez mais distantes, se opõem a esses rebeldes, mas apoiam facções diferentes dentro do governo iemenita.

As forças do Escudo Nacional “recuperaram todas as posições militares e de segurança da província” de Hadramut no âmbito da operação iniciada na sexta-feira, indicou em um comunicado o chefe do Conselho Presidencial, Rashad al Alimi.

Na sexta-feira, 20 combatentes separatistas morreram nos bombardeios da coalizão militar dirigida pela Arábia Saudita e formada em 2015 para combater os huthis, segundo um responsável militar separatista.

Horas antes, a Arábia Saudita havia convidado “todas as facções do sul” do Iêmen para um “diálogo” com Riade, a fim de pôr fim aos confrontos entre os separatistas e os outros membros da coalizão governamental.

Os Emirados Árabes Unidos, que na sexta-feira retiraram suas últimas forças presentes no Iêmen, também instaram no sábado os iemenitas a “resolverem suas divergências por meio do diálogo”.

Os separatistas anunciaram na sexta-feira que iniciariam um processo de transição de dois anos para estabelecer um Estado no sul do país, o mais pobre da península Arábica e devastado por anos de guerra.

No sul do país já existiu uma República Democrática Popular independente entre 1967 e 1990.

str-csp/jsa/cab/vl/jvb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR