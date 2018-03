No ano passado, o consumo de massas em geral aumentou 5,1 p/cento na Suíça, totalizando 72.240 toneladas. Isso significa 10,1 kg por habitante, um recorde. Os dados são da Associação da Indústria Suíça de Massas Alimentares. Mas o aumento de consumo não beneficiou a indústria nacional, pois as importações cresceram 20 p/cento em 1999. 90 p/cento das importações vêm da Itália vizinha. As vendas dos produtores suíços estagnaram (5.732 toneladas) mas as exportações caíram 3,9 p/cento. Os industriais suíços do setor reclaram das barreiras impostas pela União Européia aos países que não são membros. Eles esperam que as exportações voltem a crescer com a entrada em vigor, prevista para o início do ano que vem, dos acordos bilaterais entre a Suíça e a União Européia.

Consumo de massas bate recorde 03. Março 2000 - 14:12 Cada vez mais as massas estão presentes à mesa dos suíços. Pela primeira vez, o consumo ultrapassou a marca de 10 kg por pessoa no ano passado. As importações aumentaram 20 p/cento mas as exportações caíram 3,9 p/cento. No ano passado, o consumo de massas em geral aumentou 5,1 p/cento na Suíça, totalizando 72.240 toneladas. Isso significa 10,1 kg por habitante, um recorde. Os dados são da Associação da Indústria Suíça de Massas Alimentares. Mas o aumento de consumo não beneficiou a indústria nacional, pois as importações cresceram 20 p/cento em 1999. 90 p/cento das importações vêm da Itália vizinha. As vendas dos produtores suíços estagnaram (5.732 toneladas) mas as exportações caíram 3,9 p/cento. Os industriais suíços do setor reclaram das barreiras impostas pela União Européia aos países que não são membros. Eles esperam que as exportações voltem a crescer com a entrada em vigor, prevista para o início do ano que vem, dos acordos bilaterais entre a Suíça e a União Européia.