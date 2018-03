Na Suíça, o direito de cotizar para o segundo pilar (relativo a essa garantia de previdência de 60% do último salário) está limitado por lei aos que ganham pelo menos 24.720 francos por ano (€ 16.850). Comissão da Câmara, que retocou projeto governamental, sugere que o limite de acesso beneficie já os que ganharem a metade da soma, ou seja,12.360 francos. Controvérsia O objetivo é corrigir o que se considera uma injustiça: atualmente uma mulher entre três, e um homem entre seis, não têm acesso à previdência profissional porque o salário que recebem não chega a SFr. 24.720 por ano ou porque acumulam diferentes empregos em tempo parcial. (É bom lembrar que na Suíça, onde o custo de vida é um dos mais altos do mundo, é difícil viver com salário inferior a 4 mil francos por mês). A questão suscitou controvérsia imediata. Os partidos estão divididos sobre o assunto e o patronato ameaça lançar referendo nacional contra a medida. Ameaças Os patrões alegam custos elevados com a ampliação dessa Lei sobre Previdência Profissional (LPP) que beneficiaria número adicional de 300 mil pessoas (além de melhorar o nível geral de previdência para mais de 40% trabalhadores). O debate promete ser difícil, com a esquerda procurando defender "conquistas sociais" e a direita mais inclinada a desmantelar essas "conquistas", estimulada pelo liberalismo ambiente. Três pilares Esse seguro obrigatório forma uma das bases do sistema de segurança social de 3 pilares. A pensão básica é o Seguro de Velhice e Sobreviventes - conhecida pelas siglas AVS, em francês e AHV, em alemão: é seguridade social mínima e obrigatória. Existe desde 1948. Para financia-la contribuem empregado e patrão equitativamente, com soma correspondente, para cada lado, de 5.05% do salário. O terceiro pilar são as poupanças pessoais, estimuladas pelo fisco. swissinfo com agências.

Controvertida revisão da previdência levada à Câmara 15. Abril 2002 - 12:59 Em sessão especial de 3 dias a partir de segunda, 15/4, a Câmara dos Deputados debate projeto de revisão de seguro social (segundo pilar) que garante ao aposentado 60% do salário, além da pensão de base. Na Suíça, o direito de cotizar para o segundo pilar (relativo a essa garantia de previdência de 60% do último salário) está limitado por lei aos que ganham pelo menos 24.720 francos por ano (€ 16.850). Comissão da Câmara, que retocou projeto governamental, sugere que o limite de acesso beneficie já os que ganharem a metade da soma, ou seja,12.360 francos. Controvérsia O objetivo é corrigir o que se considera uma injustiça: atualmente uma mulher entre três, e um homem entre seis, não têm acesso à previdência profissional porque o salário que recebem não chega a SFr. 24.720 por ano ou porque acumulam diferentes empregos em tempo parcial. (É bom lembrar que na Suíça, onde o custo de vida é um dos mais altos do mundo, é difícil viver com salário inferior a 4 mil francos por mês). A questão suscitou controvérsia imediata. Os partidos estão divididos sobre o assunto e o patronato ameaça lançar referendo nacional contra a medida. Ameaças Os patrões alegam custos elevados com a ampliação dessa Lei sobre Previdência Profissional (LPP) que beneficiaria número adicional de 300 mil pessoas (além de melhorar o nível geral de previdência para mais de 40% trabalhadores). O debate promete ser difícil, com a esquerda procurando defender "conquistas sociais" e a direita mais inclinada a desmantelar essas "conquistas", estimulada pelo liberalismo ambiente. Três pilares Esse seguro obrigatório forma uma das bases do sistema de segurança social de 3 pilares. A pensão básica é o Seguro de Velhice e Sobreviventes - conhecida pelas siglas AVS, em francês e AHV, em alemão: é seguridade social mínima e obrigatória. Existe desde 1948. Para financia-la contribuem empregado e patrão equitativamente, com soma correspondente, para cada lado, de 5.05% do salário. O terceiro pilar são as poupanças pessoais, estimuladas pelo fisco. swissinfo com agências.