Convite a maestro russo pró-Putin para festival na Itália gera polêmica

afp_tickers

2 minutos

Um festival de música que ocorrerá perto de Nápoles no final de julho convidou o maestro russo Valery Guerguiev, próximo a Putin e muito criticado no Ocidente desde a invasão russa da Ucrânia, o que causou polêmica na Itália e na Rússia.

O festival “Un’Estate da Re”, organizado no palácio de Caserta, antiga residência real dos Bourbons de Nápoles, convidou Guerguiev para dirigir um concerto na noite de 27 de julho, no qual também participarão solistas do prestigioso teatro Mariinsky de São Petersburgo, que ele dirige desde 1996.

Na Rússia, o Fundo de Combate à Corrupção (FBK), a organização do opositor Alexei Navalny morto na prisão, publicou nesta sexta-feira (11) no X uma mensagem para “exigir o cancelamento do concerto de Valery Guerguiev” e anunciou que enviou cartas ao festival e aos ministros italianos da Cultura e do Interior.

O FBK também convocou uma manifestação em Milão no dia 19 de julho contra a visita do maestro, de 72 anos, que foi boicotado por várias orquestras ocidentais em 2022 por não ter denunciado a ofensiva russa contra Kiev.

Na Itália, a eurodeputada do Partido Democrático, de centro-esquerda, Pina Picierno, pediu na segunda-feira no Facebook a Vincenzo de Luca, colega de partido e presidente da região da Campânia – uma das instituições que financiam o festival – que intervenha.

“Convido você (…) a retirá-lo da programação, como foi feito na Scala [de Milão] e em todos os teatros do mundo. Nossa região não pode se tornar um lugar de acolhimento para apoiadores de criminosos”, denunciou.

A AFP entrou em contato com o Festival de Caserta, mas este não comentou o caso.

Valery Guerguiev foi nomeado no final de 2023 como diretor do Teatro Bolshoi de Moscou, passando a comandar as duas principais casas de espetáculos do país, algo que não acontecia desde 1917.

bur-glr/cmk/clc/jvb/pb/dd/am