Coreia do Norte diz que realizou desfile militar com convidados de alto nível

A Coreia do Norte realizou um desfile militar para comemorar os 80 anos do Partido dos Trabalhadores, que governa o país e ao qual compareceram convidados estrangeiros de alto nível, informou a imprensa estatal neste sábado (11, data local).

“Em 10 de outubro foi realizado na praça Kim Il Sung um grande desfile militar para comemorar o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia”, informou a agência oficial de notícias KCNA.

Segundo esse meio de comunicação, alguns dos armamentos mais poderosos deste hermético país dotado de armas nucleares foram exibidos na parada militar, entre elas um míssil balístico intercontinental.

O evento acontece no momento em que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, surge fortalecido pelo apoio crucial da Rússia, depois de enviar milhares de soldados norte-coreanos para lutarem ao lado de Moscou na guerra contra a Ucrânia.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, lidera a delegação de Pequim nas comemorações desta semana na Coreia do Norte. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, aliado-chave do presidente Vladimir Putin, também participa do encontro em Pyongyang.

No mês passado, Kim apareceu ao lado do presidente chinês, Xi Jinping, e de Putin em um enorme desfile militar em Pequim.

As comemorações em Pyongyang também acontecem depois que Seul afirmou que “não se pode descartar” uma reunião entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos às margens da cúpula da Apec (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) no fim de outubro na Coreia do Sul.

