Coreia do Sul bateu recorde de exportações de semicondutores em agosto

A Coreia do Sul registrou, em agosto, seu maior nível de exportações mensais de semicondutores, apesar da pressão das tarifas aduaneiras americanas e outras restrições ao setor, segundo cifras oficiais divulgadas nesta segunda-feira (1º).

Seul registrou, em agosto, mais de 15 bilhões de dólares (R$ 81,3 bilhões) em exportações de semicondutores, um novo recorde, que representou um aumento de quase um terço desde o mesmo mês de 2024.

O aumento se deu pela forte demanda na China e pela isenção de tarifas para semicondutores, informou o Ministério da Indústria.

Outras exportações importantes para o país (automóveis e embarcações) também tiveram resultados robustos. As vendas de veículos ao exterior subiram para 5,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 30 bilhões) e as de embarcações alcançaram US$ 3,14 bilhões (R$ 17 bilhões), ambas cifras recorde para um mês de agosto.

As exportações gerais sul-coreanas alcançaram 58,4 bilhões de dólares (cerca de R$ 317 bilhões), o nível mais alto para o mês de agosto.

No entanto, as exportações para os Estados Unidos caíram 12% desde o ano anterior para 8,74 bilhões de dólares (R$ 47,4 bilhões) devido ao efeito das tarifas impostas ao aço, aos automóveis e ao maquinário.

A princípio, os Estados Unidos aplicaram à quarta economia da Ásia uma tarifa aduaneira geral de 25%, mas o país obteve um acordo para reduzi-la para 15%.

No entanto, alguns produtos, como aço e alumínio, são taxados em 50%.

