Coreia do Sul confirma que seis cidadãos do país estão detidos na Coreia do Norte

A presidência da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira (4) que seis cidadãos do país estão detidos há vários anos na Coreia do Norte, depois que o presidente Lee Jae-myung afirmou que estava a par da situação durante uma entrevista coletiva à imprensa estrangeira.

Ao ser questionado na quarta-feira sobre os sul-coreanos detidos no Norte, Lee respondeu: “É a primeira vez que ouço falar disso”.

O gabinete da presidência divulgou um comunicado no qual informa que seis cidadãos sul-coreanos, incluindo missionários cristãos e desertores norte-coreanos, permanecem presos desde suas detenções, entre 2013 e 2016, “por acusações de espionagem, entre outras”.

Quatro foram identificados por Pyongyang, que os acusa de espionagem, um crime que pode resultar em sentenças severas, incluindo a pena de morte.

“Na atual situação, em que o diálogo e as trocas intercoreanas estão suspensos por um longo período, o sofrimento do nosso povo causado pela divisão continua”, afirmou a presidência.

Na entrevista coletiva de quarta-feira, Lee recorreu ao seu conselheiro de Segurança Nacional, Wi Sung-lac, para responder à pergunta.

Wi disse que há casos de sul-coreanos que não conseguiram retornar depois que entraram no Norte e “outros casos desconhecidos”, mas não confirmou quando ocorreram as detenções.

A aparente falta de conhecimento de Lee foi notícia na imprensa local. O jornal conservador Chosun Ilbo chamou o presidente de “desinformado”.

