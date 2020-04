No entanto, muitos países estão em vias de modernizar as suas unidades de terapia intensiva face à crise da coroa. A Suíça está recebendo apoio das forças armadas. Além disso, um fabricante suíço está efetuando a entrega de 900 respiradores artificiais.

Suíça deixa a desejar em termos de leitos hospitalares Jonas Glatthard 06. Abril 2020 - 15:30 Em muitos países, o número de leitos hospitalares disponíveis foi reduzido nos últimos anos. Isto pode tornar-se um problema na crise do coronavírus. Qual é a situação na Suíça? Analisamos os números. Com a crise do corona, as instalações de saúde em todo o mundo estão sob forte pressão. Muitos países afetados lutam para impedir a propagação do vírus, para que a capacidade hospitalar não fique sobrecarregada. A Suíça está entre os países com o maior número de casos confirmados de corona por habitante. Os hospitais enfrentam, portanto, um grande desafio. Como mostra o gráfico acima, o número de camas hospitalares disponíveis por 100.000 habitantes em cuidados intensivos tem diminuído constantemente nos últimos anos. Uma das razões para tal é que o número total de leitos nesta área está a diminuir ligeiramente todos os anos. Por outro lado, a população residente da Suíça, em constante crescimento, desempenha um papel: mesmo que o número absoluto de camas permaneça o mesmo, são cada vez menos as camas disponíveis por residente. A Suíça segue a tendência internacional descendente A Suíça não está sozinha nesta tendência descendente. Os leitos hospitalares estão sendo cortados em toda a Europa. Também fora da Europa, existem apenas algumas exceções que contrariam a tendência verificada nos leitos hospitalares. O exemplo mais notável é o da Coreia do Sul, que tem agora consideravelmente mais leitos hospitalares do que há 10 anos. A Suíça tem número de leitos semelhante ao da Grécia Olhando para os últimos números disponíveis para os países da OCDE, a Suíça encontra-se no terço médio em termos do número de camas hospitalares per capita e encontra-se a um nível semelhante ao da Estônia, Grécia ou Luxemburgo. O Japão e a Coreia do Sul têm uma capacidade consideravelmente maior, com mais que o dobro de leitos por habitante. Número de leitos em UTIs: Suíça abaixo da média europeia Muitas questões giram atualmente em torno da capacidade das unidades de terapia intensiva. Esses dados são mais difíceis de obter e os números variam provavelmente muito em função da situação. No entanto, um grupo de cientistas deu-se ao trabalho de recolher estes números para a Europa em 2012, ilustrados no gráfico seguinte. Em 2012, o número de leitos de UTI na Suíça era ligeiramente inferior à média europeia. O primeiro classificado foi a Alemanha, com mais de 2,5 vezes mais camas por pessoa do que a Suíça. Portugal e Suécia estão no fundo da tabela. Ambos têm menos da metade do número de leitos de UTI que a Suíça. Os números mudaram certamente desde 2012. No entanto, estão mais ou menos em linha com os números ouvidos pelos governos individuais no início da crise da Covid-19. Consequentemente, é provável que as proporções se apliquem aproximadamente ao período anterior ao surto da pandemia. No entanto, muitos países estão em vias de modernizar as suas unidades de terapia intensiva face à crise da coroa. A Suíça está recebendo apoio das forças armadas. Além disso, um fabricante suíço está efetuando a entrega de 900 respiradores artificiais.