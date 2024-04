Corredor de navegação temporário será criado com destroços da ponte de Baltimore

As autoridades do porto americano de Baltimore anunciaram nesta segunda-feira (1º) a abertura de um corredor de navegação temporário após remover parte dos escombros da ponte que desabou, após ser atingida por um navio cargueiro, matando seis pessoas.

O objetivo da iniciativa é permitir a passagem das embarcações consideradas “essenciais” para a atividade desse terminal no estado de Maryland, no leste dos Estados Unidos.

Autoridades federais americanas, do estado de Maryland e da cidade de Baltimore, detalharam em um comunicado que a primeira etapa seria um passo em direção à normalização do tráfego marítimo nesse porto, um dos principais do país.

Inicialmente, os navios maiores não poderão passar e o corredor servirá principalmente para as embarcações “envolvidas nas operações” do porto e de socorro.

“Não será largo o suficiente para que passem cargueiros” neste primeiro momento, disse à AFP a porta-voz da guarda costeira, Carmen Caver, que acrescentou não existir um cronograma para o avanço das obras de normalização da navegação.

O canal provisório deve começar a operar nesta segunda-feira, acrescentou outra porta-voz, Kimberly Reaves.

A ponte Francis Scott Key, usada diariamente por dezenas de milhares de veículos, desabou no rio Patapsco na última terça-feira (26), depois que o “Dali”, um navio cargueiro com 300 metros de comprimento, chocou-se contra seus pilares devido a problemas de propulsão.

A tragédia tirou a vida de seis trabalhadores, todos latino-americanos. A entrada do porto ficou bloqueada.

Os falecidos faziam parte de uma equipe de oito trabalhadores que estavam reparando buracos na estrada. Dois foram resgatados logo após o colapso da ponte.

A infraestrutura que caiu possuía 2,6 km de comprimento e quatro pistas.

O porto de Baltimore é o principal da costa leste dos EUA e o nono mais importante do país, em termos de valor e das cargas estrangeiras manipuladas.

