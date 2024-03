Cresce número de migrantes que atravessaram a selva de Darién, no Panamá

Um total de 109.069 migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos de forma irregular atravessaram a selva de Darién, no Panamá, no primeiro trimestre de 2024, superando os 87.390 registrados no mesmo período de 2023, informou, neste domingo (31), o Ministério de Segurança Pública panamenho.

“De 1º de janeiro a 31 de março de 2024, passaram pela densa selva de Darién 109 mil e 69 migrantes irregulares”, anunciou o ministério na plataforma X.

O informe detalhou que, em janeiro, passaram pelo local 36.001 migrantes; em fevereiro foram 37.165, e em março, 35.903.

Neste período, a maioria dos acessos registrados foi de cidadãos venezuelanos – 69.568 -, seguidos de 8.912 equatorianos, 7.253 haitianos e 7.030 colombianos.

No primeiro trimestre de 2023, passaram pela selva de Darién 87.390 migrantes. Destes, 30.250 eram venezuelanos; 23.243, haitianos, e 14.328, equatorianos.

A selva, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, com 266 km de extensão e superfície de 575.000 hectares, se tornou, nos últimos anos, um corredor para os migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos e ao Canadá a partir da América do Sul.

Em 2023, um recorde de mais de 520.000 pessoas cruzaram a selva panamenha. Destas, segundo as autoridades, cerca de 120.000 eram menores de idade.

Segundo o Serviço Nacional de Migração do Panamá, mais da metade dos migrantes que fizeram esta travessia em 2023 foram venezuelanos (328.650), seguidos de equatorianos (57.250), haitianos (46.422) e chineses (25.565).

Também há indianos, vietnamitas, afegãos, nepaleses e cidadãos de países africanos, como camaroneses e angolanos. Segundo os registros oficiais, há pessoas de todas as idades, incluindo bebês com poucas semanas de vida.

