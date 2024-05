Criminalidade no Equador cresce de forma ‘alarmante’, diz chefe da UNODC

2 minutos

A diretora-executiva da agência da ONU contra a Droga e o Crime (UNODC), Ghada Waly, afirmou, nesta segunda-feira (6), que a ameaça do crime organizado aumentou “de forma abrupta e alarmante” no Equador, onde o escritório estabeleceu uma nova filial.

“Nestes últimos meses, a ameaça representada pelas gangues e grupos criminosos no Equador intensificou-se de forma abrupta e alarmante, minando a paz e a prosperidade”, disse Waly em uma conferência de imprensa em Quito nesta segunda-feira, quando inaugurou a nova sede.

A expansão do tráfico de drogas, especialmente de cocaína, “desencadeou a competição criminosa […] desatando violência nas ruas e prisões do Equador”, acrescentou.

De acordo com a UNODC, pelo menos 80% dos homicídios no Equador são atribuídos ao crime organizado.

Desde fevereiro de 2021, quando a violência nas prisões eclodiu, cerca de 460 detentos morreram em massacres.

A taxa de homicídios atingiu um recorde de 43 por 100 mil habitantes em 2023, enquanto em 2018 era de 6, segundo números oficiais.

Neste contexto, a agência estabeleceu um escritório em Quito com o objetivo de “intensificar o apoio” na luta contra o narcotráfico no país, onde cerca de 220 toneladas de drogas foram apreendidas no ano passado.

Localizado entre a Colômbia e o Peru – os maiores produtores mundiais de cocaína – o Equador deixou de ser uma ilha de paz há anos e se tornou um centro logístico para o envio de drogas, principalmente cocaína, para a Europa e os Estados Unidos.

A chanceler equatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmou que o plano de compromissos com a UNODC tem seis pilares que incluem o combate à corrupção nos portos, o combate à lavagem de dinheiro, o reforço da segurança marítima e fluvial e a cooperação internacional.

“A UNODC tem sido um ator-chave para o Equador com o qual podemos contar para recuperar a paz”, disse Sommerfeld.

pld/mel/am/mvv