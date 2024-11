O que novas regras sobre compensações de carbono significam para a Suíça

Albert Rösti, ministro do meio ambiente e energia da Suíça, falando a jornalistas na COP29 em Baku, Azerbaijão, em 22 de novembro de 2024 Paula Dupraz-Dobias

Dominadas por profundas divisões sobre o financiamento para os países em desenvolvimento e os esforços para diminuir o aquecimento global, as negociações climáticas da COP29 em Baku, no entanto, ofereceram uma passagem relativamente tranquila para as regras sobre um método controverso para reduzir as emissões de carbono. A Suíça, que depende muito das compensações de carbono, celebrou o acordo.

10 minutos

Desde que foram introduzidas no acordo climático de Paris, as iniciativas para compensar as atividades poluidoras com projetos que evitam as emissões de carbono cresceram muito. As empresas e os países têm se esforçado para fechar acordos – geralmente em países em desenvolvimento – para compensar suas pegadas de CO2 e atingir metas de zero líquido. Um dos maiores adeptos da compensação de carbono tem sido a Suíça, que até o momento concluiu cerca de uma dúzia de acordos com outros países, muito antes de algumas das letras miúdas técnicas terem sido apresentadas na noite de sábado na COP29 em Baku.

O que são créditos de carbono ou compensações?

Os créditos de carbono são certificados que representam uma reivindicação de uma quantidade de emissões de carbono que são evitadas ou removidas da atmosfera. Um crédito é equivalente a uma tonelada de CO2 que é removida ou evitada.

Esses certificados podem então ser comprados e negociados entre países e empresas para ajudá-los a compensar suas próprias emissões de carbono e cumprir suas metas climáticas. Eles fornecem uma ferramenta para que os poluidores reduzam as emissões em outros lugares enquanto fazem a transição para modos de operação mais sustentáveis. Os projetos de compensação, pagos por meio dos créditos, incluem esforços de reflorestamento, eletrificação de ônibus e adoção de práticas agrícolas sustentáveis, bem como coleta e armazenamento de carbono.

O que é o Artigo 6 do Acordo de Paris e por que ele foi criticado?

Em 2015, na capital francesa, os países concordaram que os créditos podem ser emitidos de duas maneiras. O Artigo 6.2Link externo estabelece que os acordos bilaterais podem permitir que os países compensem suas emissões em outros lugares e as incluam em seus planos de ação climática. A Suíça foi uma das primeiras a defender esse modelo, tendo fechado acordos com países como Peru, Gana, Tailândia e Chile.

O artigo 6.4 do Acordo de Paris permite que entidades e empresas públicas e privadas compensem e comercializem suas emissões no que é conhecido como mercados voluntários de carbono. A varejista Coop, a gigante de alimentos Nestlé e a loja online Galaxus estão entre as empresas suíças que compraram os créditos.

Embora tenham sido feitos acordos privados e entre países nos anos que se seguiram às negociações climáticas de Paris, faltavam diretrizes internacionais sobre como essas opções são implementadas até os acordos em Baku. As alegações de lavagem verde em programas de compensação de carbono por um grande emissor de créditos de carbono com sede na Suíça atingiram duramente os mercados de carbono. Os críticos reclamaram de um faroeste regulatório e muitos no setor estavam ansiosos para ver regras em vigor para restaurar a confiança no sistema.

ONGs e ativistas climáticos também levantaram preocupações sobre os acordos bilaterais. Uma investigação recente da Alliance SudLink externo, uma associação de organizações assistenciais suíças, descobriu que um acordo bilateral entre a Suíça e Gana havia superestimado a redução de emissões em quase 80%. O projeto envolvia o pagamento pela Suíça de fogões a lenha menos poluentes para famílias em Gana.

Em junho, um documento preparado por uma força-tarefa convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, recomendou que as empresas se abstivessem de usar créditos de carbono para compensar as emissões, informou o jornal ingês Financial TimesLink externo.

O que há de novo na compensação de carbono?

De acordo com o novo sistema de compensação decidido em Baku, os desenvolvedores de projetos para acordos que não envolvam um acordo entre dois países solicitariam o registro de seus projetos a uma entidade das Nações Unidas, denominada Órgão Supervisor do Artigo 6.4. O órgão de supervisão e o país onde o projeto será implementado precisam aprovar o projeto antes que os créditos sejam emitidos. Os projetos precisam demonstrar benefícios sociais e econômicos juntamente com os impactos ambientais, com foco nas populações vulneráveis e na defesa dos direitos humanos.

O órgão de supervisão da ONU também será responsável pelo desenvolvimento de novos padrões para compensações.

No que diz respeito ao Artigo 6.2, o tão esperado “livro de regras” para compensações entre países deixa a cargo dos governos envolvidos o controle e a decisão sobre o que podem emitir e autorizar como compensações. As compensações emitidas nos acordos entre países são conhecidas como ITMOs – sigla em inglês para resultados de compensação comercializados internacionalmente.

O texto altamente técnico acordado em Baku diz que os países precisam publicar informações sobre os projetos quando aprovam ITMOs para uso por outros países, bem como qualquer inconsistência na integridade das compensações e seus métodos de verificação.

Os participantes da COP29 aprovaram um serviço de registro para países que não têm condições financeiras de criar seus próprios sistemas para emitir e rastrear créditos.

Protesto na COP29 em Baku, Azerbaijão, 20 de novembro de 2024. Paula Dupraz-Dobias

O que dizem os observadores?

O setor privado e as instituições envolvidas no desenvolvimento e na emissão de créditos de carbono receberam com satisfação os anúncios feitos em Baku, que, segundo eles, podem ajudar a restaurar a confiança perdida nos mercados de carbono nos últimos anos. Na semana passada, Karolien Casear-Diez, diretora sênior do Artigo 6 da South Pole, uma das principais desenvolvedoras de projetos de compensação de carbono, previu que os países envolvidos em acordos bilaterais do Artigo 6.2 poderão eventualmente se alinhar aos padrões do Artigo 6.4, que são comparativamente mais regulamentados e estruturados.

Mas os ativistas climáticos e representantes de ONGs estavam menos otimistas. Eles já haviam protestado contra o processo “apressado” antes do anúncio do registro do mercado de carbono na primeira semana e disseram que as discussões finais sobre o Artigo 6 foram novamente realizadas a portas fechadas.

Kelly Stone, da ONG Climate Land Ambition and Rights Alliance, disse que as novas diretrizes do Artigo 6.4 mostraram como “os governos terceirizaram suas responsabilidades de garantir os direitos humanos e a integridade ambiental para um punhado de pessoas que fazem parte do Órgão Supervisor”, enquanto que no Artigo 6.2, ela disse que “as regras carecem de transparência, correm o risco de dupla contagem (das compensações) e não protegerão os direitos humanos”.

Enquanto isso, Erika Lennon, advogada climática sênior do Center for International Environmental Law (CIEL), disse que as regras de compensação bilateral acordadas eram “piores” do que as propostas anteriores.

“Há uma falta de responsabilidade no processo que vai acabar com qualquer integridade que o Acordo de Paris tenha.”

David Knecht, especialista em clima da ONG suíça Fastenaktion, enfatizou que, de acordo com as novas regras, as informações sobre os projetos só são exigidas quando os certificados são autorizados. Como isso pode ocorrer muito tarde no processo, pode permitir que as inconsistências prevaleçam.

Ele também vê um problema no custo, especialmente para os países em desenvolvimento, de desenvolver padrões para o comércio de ITMOs. “Se um país como a Suíça já tem dificuldades para manter o padrão em um nível alto, imagine todos os países em desenvolvimento que já têm problemas de capacidade.”

O que isso significa para a Suíça?

As novas regras consolidarão a capacidade da Suíça e dos países onde ela compensa emissões de definir os termos dos acordos de compensação do Artigo 6.4 por conta própria, assim como o país alpino está sob pressão para compensar quase o dobro da quantidade de emissões de CO2 que atualmente é capaz de compensar.

Durante sua breve visita a Baku na semana passada, o ministro suíço do meio ambiente e energia, Albert Rösti, disse à SWI swissinfo.ch a importância dos esquemas de compensação para o país.

“Para a Suíça, está claro que precisaremos do mercado de carbono para descarbonizar nossa economia por algum tempo”. Ele deu o exemplo do setor de transporte aéreo, que terá que depender de créditos até que os “combustíveis sintéticos” sejam desenvolvidos.

O principal negociador climático da Suíça, Felix Wertli, estava claramente satisfeito com a adoção das regras do Artigo 6.2 após quase uma década de negociações.

“É uma questão importante o fato de termos concluído o livro de regras de Paris”, disse ele depois que elas foram adotadas sob longos aplausos. “Temos um mecanismo que é viável e eficiente”, acrescentou.

O especialista em mercados de carbono Olivier Lejeune disse que, com as regras agora em vigor, espera-se que a Suíça e outros países desenvolvidos “aumentem o escopo dos mercados de carbono baseados em projetos para que tenham o ‘selo’ do Artigo 6”.

Edição: Veronica DeVore/fh

(Adaptação: Fernando Hirschy)