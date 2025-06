Cruz Vermelha confirma 27 mortos por disparos perto de centro de ajuda em Gaza

afp_tickers

5 minutos

A Cruz Vermelha confirmou, nesta terça-feira (3), a morte de 27 pessoas por disparos perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul de Gaza, e o exército israelense afirmou ter disparado contra “suspeitos” que avançavam em direção aos soldados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a “inaceitável” morte de palestinos que buscavam alimentos em Gaza, apenas dois dias após uma tragédia semelhante no mesmo local, na qual morreram 31 pessoas e 176 ficaram feridas, segundo os serviços de emergência.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, classificou os ataques como “crimes de guerra”.

O hospital de campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Rafah, no sul do território, “recebeu um fluxo massivo de 184 pacientes; 19 deles foram declarados mortos ao chegarem e outros oito sucumbiram aos seus ferimentos pouco depois”, informou o CICV em comunicado.

“A maioria dos pacientes foi ferida por tiros”, acrescentou.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, detalhou horas antes que “as forças de ocupação israelenses abriram fogo com ajuda de tanques e drones contra milhares de civis que estavam reunidos desde o amanhecer perto da rotatória” na área de Al Alam, em Rafah.

Além dos disparos desta terça, os socorristas relataram que 19 pessoas morreram em ataques israelenses em outras áreas do território palestino. O exército israelense anunciou, por sua vez, a morte de três soldados no norte de Gaza.

– Investigação do exército israelense –

O general de brigada Effie Defrin, porta-voz do Exército israelense, declarou que “os soldados efetuaram disparos de advertência (…) contra suspeitos que se aproximaram” de uma maneira que os colocava “em perigo”.

O corpo armado abriu uma investigação para lançar “toda a luz possível” sobre o ocorrido, acrescentou.

Por sua vez, a Casa Branca disse estar investigando a “veracidade” dos disparos.

A rotatória onde ocorreu a tragédia fica a um quilômetro de um centro de ajuda administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma organização com financiamento obscuro apoiada pelos Estados Unidos e por Israel.

A GHF começou a operar há pouco mais de uma semana, depois que Israel permitiu a entrada limitada de ajuda humanitária em Gaza, que permaneceu completamente bloqueada por mais de dois meses. A ONU se recusa a trabalhar com a organização devido às dúvidas sobre seus procedimentos e neutralidade.

A Fundação Humanitária de Gaza anunciou Johnnie Moore, um evangélico de direita, como seu novo presidente.

Rania al Astal, uma deslocada de 30 anos, saiu no início da manhã com o marido para tentar receber alimentos no centro da GHF.

“Os tiros começaram de forma intermitente por volta das 5h00. Cada vez que as pessoas se aproximavam da rotatória de Al Alam, eles atiravam”, disse à AFP. “Mas ninguém se importava e todos correram ao mesmo tempo. Foi então que o Exército começou a disparar intensamente”.

– “Feridos e mortos” –

Mohammed al Shaer, de 44 anos, que também estava no local, disse que a multidão havia começado a seguir para o centro de ajuda quando, “de repente, o Exército israelense atirou para o alto e depois começou a atirar diretamente contra as pessoas”.

“Um helicóptero e drones começaram a atirar contra a multidão para impedir que se aproximasse dos tanques. Houve feridos e mortos”, afirmou.

Em seu comunicado, o Exército afirma que “não impediu a chegada de civis de Gaza aos locais de distribuição de ajuda humanitária”.

A GHF destacou que as operações no centro de distribuição foram realizadas de forma segura nesta terça-feira.

Em 17 de maio, Israel intensificou a ofensiva no território palestino com o objetivo de libertar os últimos reféns, tomar o controle de toda a Faixa e eliminar o movimento islamista Hamas, que controla o local desde 2007.

O ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 causou as mortes de 1.218 pessoas em território israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque, 57 continuam em cativeiro em Gaza, das quais pelo menos 34 faleceram, segundo as autoridades israelenses.

A campanha militar israelense de represália matou mais de 54.510 palestinos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

str-az-smw/kir/es/zm/fp/ic/mvv