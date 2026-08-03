Cuba começa a restabelecer eletricidade após novo apagão nacional

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Cuba começou a restabelecer gradualmente sua rede elétrica nesta segunda-feira (3), após um novo apagão nacional na noite de domingo, em meio a uma de suas piores crises energéticas sob pressão de Washington.

A ilha, com 9,4 milhões de habitantes, sofre constantes cortes de eletricidade de várias horas por dia devido ao envelhecimento de suas usinas termelétricas. A situação se agravou desde janeiro com o bloqueio petrolífero dos Estados Unidos.

Na noite de domingo, a estatal União Elétrica de Cuba (UNE) informou que houve uma “desconexão total” do sistema elétrico nacional, sem especificar as causas.

Este é o sexto apagão geral no decorrer do ano e o décimo primeiro desde o final de 2024. Apenas 24 horas antes desse último corte total, cinco das 15 províncias do país ficaram às escuras por uma falha na rede.

Na manhã desta segunda-feira, somente 23,1% de Havana contava com serviço elétrico.

Os cubanos não escondem seu cansaço e impotência diante dos apagões que, nas últimas semanas, superaram 30 horas consecutivas na capital.

No interior do país, podem se prolongar por vários dias.

“Desde sexta-feira só tive uma hora e meia de eletricidade, não tem água, não tem nada, o que nós cubanos estamos vivendo não é vida”, disse à AFP Mayra Rodríguez, uma contadora de 43 anos, que dorme na varanda de seu apartamento com dois filhos pequenos para suportar as noites de verão.

Carlos Dueñas, um mecânico de 62 anos, está exausto devido à situação “insustentável”.

“Ninguém diz quando poderá melhorar. Enquanto isso, temos que aguentar firme, nem todo mundo tem dinheiro para comprar painéis”, disse.

Havana atribui o grave estado de sua rede elétrica às medidas punitivas de Washington, enquanto o governo dos Estados Unidos insiste que a responsabilidade é do governo cubano e da má gestão da economia.

As sete usinas termelétricas que constituem a base do sistema elétrico cubano, com mais de 40 anos de operação, sofrem avarias constantes ou precisam ser desligadas para manutenção.

lis/mar/fp/jc/mvv