Cuba denuncia ‘campanha caluniosa’ dos EUA contra resolução sobre embargo na ONU

afp_tickers

4 minutos

Cuba denunciou, nesta quarta-feira (22), que os Estados Unidos realizaram uma “campanha caluniosa” e “mentirosa” para pressionar os países da América Latina e da Europa a não apoiarem na ONU a resolução que pede o fim do embargo que Washington impõe à ilha há mais de seis décadas.

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, informou, nesta quarta, que as autoridades americanas enviaram comunicados e cartas a representantes de outras nações, alegando que Havana havia mandado militares a participar ao lado da Rússia na guerra com a Ucrânia.

Washington lançou “uma campanha caluniosa, mentirosa, de intoxicação informativa, dirigida não só a distorcer a imagem de Cuba, mas a gerar elementos de pressão contra países terceiros” para que não apoiem a resolução que será votada em 28 e 29 de outubro na Assembleia Geral da ONU, disse o chanceler cubano a jornalistas.

Trata-se de uma campanha “brutal”, acrescentou Rodríguez, que assegurou ter em seu poder dois comunicados enviados às delegações dos países americanos e europeus na ONU, além de cartas endereçadas a chanceleres, presidentes e embaixadores nas quais Washington fala “do suposto envolvimento de Cuba no conflito na Europa, na guerra na Ucrânia”.

“Até 20.000 cidadãos cubanos foram recrutados”, acrescentou o chanceler, ao ler trechos dos documentos que não entregou à imprensa.

“Todo mundo sabe que isso é mentira”, exclamou.

– Ameaças –

Wahington pede “em seu discurso que retirem suas posições”, caso contrário, “vão legitimar a propaganda de Cuba e vão minar (…) os aliados democráticos dos Estados Unidos”, acrescentou Rodríguez.

“Ser aliado dos Estados Unidos supõe apoiar os Estados Unidos contra as forças que danificam, fragilizam, corroem a liberdade e a segurança nacional no hemisfério ocidental”, continua o texto lido pelo ministro.

O projeto do governo ucraniano “I Want to Live” (Eu quero viver) informou recentemente que a Rússia recrutou mercenários cubanos desde o começo de 2023. “Sabemos com certeza os nomes e os dados pessoais de 1.028 cubanos que assinaram contratos com as Forças Armadas Russas em 2023-2024”, assinalou.

Há dois anos, veio à tona o caso de dois jovens cubanos de 19 anos que disseram ter sido recrutados por meios enganosos por pessoas que os contactaram pelo Facebook para trabalhar como pedreiros em obras de construção com o exército russo na Ucrânia. Estes cubanos pediam ajuda para não serem enviados para a frente de batalha.

Outros cubanos foram atraídos da mesma maneira em bairros do leste de Havana e em Santa Clara, cidade no centro da ilha, segundo testemunhos obtidos na ocasião pela AFP.

Cuba, que pune o “mercenarismo”, informou recentemente que 26 pessoas tinham sido condenadas na ilha a penas de 5 a 14 anos de prisão por este crime.

Moscou e Havana estreitaram laços no fim de 2022, após uma reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Miguel Díaz-Canel. A este encontro, se seguiram viagens de delegações empresariais e diplomáticas dos dois países, inclusive dos ministros da Defesa.

– “O embargo não é a causa” –

A resolução que pede o fim do embargo a Cuba foi aprovada no ano passado com 187 votos a favor, dois contra – Estados Unidos e Israel, seu aliado – e uma abstenção (Moldávia).

Rodríguez reiterou que o bloqueio, recrudescido durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump (2017-2021), é o “obstáculo principal” para o desenvolvimento do seu país.

Segundo Havana, “entre março de 2024 e fevereiro de 2025, o bloqueio causou perdas e danos estimados em 7,55 bilhões de dólares” (aproximadamente R$ 44 bilhões, em valores de fevereiro passado), que prejudicaram todas as áreas econômicas e sociais.

“O embargo não é a causa, o regime é”, assinalou, nesta quarta-feira, na rede X, o Escritório de Assuntos para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano.

De acordo com este órgão, as exportações dos Estados Unidos para Cuba “aumentaram 16%” em 2024, quando totalizaram “585 milhões de dólares” (R$ 3,6 bilhões, em valores da época).

lp/val/mvv/aa/yr