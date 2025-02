Cuba liga primeiro parque fotovoltaico para combater escassez elétrica

Cuba inaugurou, nesta sexta-feira (21), um parque fotovoltaico em Havana, o primeiro de um ambicioso projeto que pretende aliviar as tensões da falta de eletricidade com energia solar, informou o Ministério de Minas e Energia.

A fragilidade do sistema elétrico cubano, que depende de mais de 90% de fontes não renováveis, deixou a ilha à beira do colapso nos últimos meses, com apagões colossais em todo o país de 10 milhões de habitantes.

As oito usinas termoelétricas desgastadas de Cuba, a maioria inaugurada nas décadas de 1980 e 1990, estão constantemente falhando. As usinas flutuantes alugadas de empresas turcas e os geradores, que complementam o sistema nacional de energia, são alimentados por combustível importado com grande dificuldade e que muitas vezes é escasso.

Diante da emergência, o governo cubano está trabalhando para instalar pelo menos 55 parques solares de tecnologia chinesa até 2025, que gerarão 1.200 megawatts e que, segundo as autoridades, permitirão atingir 12% de geração de eletricidade com fontes renováveis.

“O Parque Solar Fotovoltaico já foi sincronizado” e na próxima semana será adicionado outro, informou o Ministério de Minas e Energia no X nesta sexta-feira.

“É uma beleza. Nenhuma outra palavra pode descrever o parque solar fotovoltaico”, disse a Presidência em mensagem no X, acompanhada de imagens de fileiras de painéis solares.

Este campo, localizado no município de Cotorro, no sul de Havana, é apenas um dos mais de 90 parques solares planejados até 2030.

Com uma geração de 21,8 MW, este primeiro local “permitirá a redução progressiva dos incômodos apagões durante o dia” neste populoso município, de acordo com o portal de notícias Cubadebate.

Cuba enfrenta um início de ano difícil, com apagões quase diários na maioria dos bairros da capital, onde vivem 2,1 milhões de pessoas, enquanto em algumas províncias o acesso à eletricidade é limitado a algumas horas por dia.

Até 2030, a ilha planeja gerar mais de 2.000 MW com energia solar, o que fará com que 37% de sua eletricidade seja proveniente de fontes renováveis.

