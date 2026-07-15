Cuba restabelece eletricidade após terceiro apagão geral em menos de dez dias

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Cuba restabeleceu completamente sua rede elétrica nesta quarta-feira (15), após um terceiro apagão total em menos de dez dias na ilha, afetada pela escassez de combustível devido ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos.

O país, com 9,6 milhões de habitantes, voltou a ficar sem eletricidade na terça-feira pouco antes do meio-dia, devido a uma falha que provocou um desequilíbrio “brusco” entre a geração e a demanda de energia.

Mas o serviço começou a ser restabelecido no mesmo dia, altas horas da noite, e foi totalmente reconectado nesta quarta-feira às 07h, horário local (8h em Brasília), segundo a empresa estatal de eletricidade UNE.

Foi o quinto apagão nacional desde o início do ano e o décimo desde o fim de 2024.

Os dois cortes generalizados anteriores ocorreram na semana passada e, em ambos os casos, a companhia elétrica levou mais de 24 horas para restabelecer o serviço em toda a ilha, onde, no entanto, os apagões continuaram devido à baixa produção de eletricidade.

Afetado por uma grave crise econômica nos últimos cinco anos, o país sofre regularmente cortes de energia, generalizados ou parciais, devido à infraestrutura obsoleta e à escassez de combustível.

“Isso ocorre fundamentalmente por causa da situação em que se encontra o nosso sistema elétrico, agravada após a ordem dos Estados Unidos”, declarou na terça-feira o ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, em entrevista coletiva.

Washington, que mantém um embargo à ilha desde 1962, impôs em janeiro um bloqueio petrolífero a Cuba por ordem do presidente Donald Trump e só permitiu a chegada de um navio-tanque russo com 100.000 toneladas de petróleo bruto, o que piorou a crise energética.

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