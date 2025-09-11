Cuba restabelece energia elétrica após apagão total

afp_tickers

3 minutos

Cuba recuperou, nesta quinta-feira (11), completamente o serviço elétrico nacional, após um apagão generalizado de quase 24 horas que paralisou as atividades da maioria da população, no seu quinto apagão total em menos de um ano.

O fornecimento de energia retornou gradualmente em Havana, onde o trânsito e as atividades voltaram praticamente ao normal, assim como nas demais províncias do país, de 9,7 milhões de habitantes.

O Ministério de Energia e Minas informou na tarde desta quinta em sua conta no X que “já está restabelecido o Sistema Elétrico Nacional”.

Na quarta-feira, o apagão surpreendeu os cubanos às 09h15 locais (10h15 de Brasília), quando muitos tinham saído para trabalhar, levar as crianças para a escola ou fazer compras.

– “Sentados o dia todo” –

María Beltrán, uma trabalhadora social de 58 anos que mora em um bairro populoso do oeste de Havana, disse à AFP, nesta quinta-feira, que o serviço foi restabelecido em sua casa durante a madrugada.

“Nós nos demos conta porque deixamos todas as luzes acesas para saber. Não é fácil. Ontem ficamos em casa, sem poder sair na rua, sentados em uma poltrona o dia todo”, disse, enquanto retomava a limpeza de sua casa.

O Ministério da Energia informou que um alarme falso de superaquecimento na caldeira da central termelétrica Antonio Guiteras, situada no centro da ilha, fez a usina, a mais importante do país, parar de funcionar e desencadear a queda do sistema nacional.

– Grave crise energética –

Este é o quinto corte generalizado de energia desde outubro de 2024. No domingo, cinco das 15 províncias da ilha ficaram sem eletricidade por várias horas.

Este foi o quinto corte generalizado de eletricidade desde outubro de 2024.

Há mais de um ano, Cuba enfrenta uma severa crise energética pelo mau estado de sua infraestrutura elétrica.

O serviço depende de oito termelétricas obsoletas e grupos de geradores espalhados pela ilha, que precisam do escasso combustível disponível no país para funcionar, além de uma rede também desgastada.

A instalação de 30 parques fotovoltaicos, com ajuda da China, dos 52 previstos para este ano, não ajudaram a diminuir os apagões.

Neste verão, quando o consumo é maior devido às altas temperaturas, os apagões programados foram ampliados e, segundo as autoridades, os cortes duraram quase 15 horas diárias em agosto e 16 em julho, em média, em todo o país.

Nos últimos anos, Cuba sofreu uma acelerada deterioração econômica, com inflação alta, escassez de combustível, a dolarização parcial da economia e salários médios mensais que beiram os 54 dólares (R$ 292), segundo a cotação oficial, mas que chegam apenas a 16 dólares (R$ 86,5) no mercado paralelo.

lp/nn/mvv/aa/ic/am