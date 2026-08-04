Cuba restabelece rede elétrica após apagão nacional

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Cuba conseguiu restabelecer sua rede elétrica nesta terça-feira (4), após um apagão nacional na noite de domingo, em meio a uma grave crise energética e ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos.

Este foi o sexto apagão generalizado deste ano e o décimo primeiro desde o final de 2024. Apenas 24 horas antes deste último apagão total, um terço do país, incluindo a capital, já estava às escuras devido a uma falha na rede elétrica. O processo de restabelecimento da energia foi atrasado na segunda-feira pelo mau tempo.

Os cubanos não escondem seu descontentamento com a situação. “Isso se tornou normal; o sistema cai, eles religam, cai de novo, mas mesmo quando a rede elétrica não está fora do ar, nunca temos eletricidade. Então, para mim, tanto faz”, disse à AFP Carlos García, um motorista de triciclo elétrico de 57 anos.

A estatal União Elétrica de Cuba informou que “o Sistema Elétrico Nacional foi restabelecido” às 11h35, horário local (12h35 em Brasília), mas grandes áreas do país permanecem sem energia devido à baixa disponibilidade de geração elétrica.

Em Havana, apenas 42% da cidade tinha eletricidade ao meio-dia desta terça-feira.

A ilha, de 9,4 milhões de habitantes, sofre com constantes apagões que duram várias horas por dia devido ao estado obsoleto de suas usinas termelétricas. A situação piorou desde janeiro, com as restrições impostas pelos Estados Unidos ao fornecimento de petróleo.

O embargo de petróleo imposto por Washington dificulta o abastecimento de combustível para essas usinas e para os geradores de reserva, que normalmente funcionam com diesel importado.

lis-arb/mr/aa