Bonde a vapor de Berna recebe proteção como patrimônio histórico

O bonde a vapor de Berna, com 132 anos de idade, circula durante eventos especiais. Keystone-SDA

O bonde a vapor que circulou na cidade de Berna entre 1894 e 1902 tornou-se o primeiro veículo desse tipo na Suíça a receber proteção oficial como patrimônio histórico.

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Segundo a Fundação Histórica Bernmobil, responsável pela operação do veículo, o reconhecimento destaca sua importância histórica, cultural e técnica excepcional. A presidente do conselho da fundação, Corinne Ribeli, classificou a decisão como uma honra e também uma responsabilidade para garantir sua preservação.

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Antes da classificação, a locomotiva a vapor de 132 anos passou por uma ampla revisão mecânica que durou um ano. Os trabalhos foram realizados por voluntários da fundação, com a recuperação de componentes feita pela oficina da Ferrovia Rética.

O bonde é utilizado em eventos especiais e passeios turísticos na capital suíça. A fundação mantém uma coleção de cerca de dez bondes e dez ônibus históricos, dedicando-se à conservação do patrimônio do transporte público de Berna.

Adaptação: Fernando Hirschy

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