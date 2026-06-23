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Cultura

Bonde a vapor de Berna recebe proteção como patrimônio histórico

O histórico elétrico a vapor de Berna foi agora classificado como monumento protegido
O bonde a vapor de Berna, com 132 anos de idade, circula durante eventos especiais. Keystone-SDA

O bonde a vapor que circulou na cidade de Berna entre 1894 e 1902 tornou-se o primeiro veículo desse tipo na Suíça a receber proteção oficial como patrimônio histórico.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

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Segundo a Fundação Histórica Bernmobil, responsável pela operação do veículo, o reconhecimento destaca sua importância histórica, cultural e técnica excepcional. A presidente do conselho da fundação, Corinne Ribeli, classificou a decisão como uma honra e também uma responsabilidade para garantir sua preservação.

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Política exterior

Bondes suíços partem para a Ucrânia

Este conteúdo foi publicado em SWI swissinfo.ch conversou com os especialistas que preparam os bondes suíços para serem transferidos para a Ucrânia e com a equipe de transporte público de Lviv que irá operá-los.

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Antes da classificação, a locomotiva a vapor de 132 anos passou por uma ampla revisão mecânica que durou um ano. Os trabalhos foram realizados por voluntários da fundação, com a recuperação de componentes feita pela oficina da Ferrovia Rética.

O bonde é utilizado em eventos especiais e passeios turísticos na capital suíça. A fundação mantém uma coleção de cerca de dez bondes e dez ônibus históricos, dedicando-se à conservação do patrimônio do transporte público de Berna.

Adaptação: Fernando Hirschy

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