Locarno abre edição 2026 com Isabella Rossellini e 17 filmes na disputa pelo Leopardo de Ouro
A atriz e diretora italiana Isabella Rossellini será homenageada na abertura do Festival de Locarno nesta quarta-feira (5). A mostra exibirá 233 filmes até 15 de agosto, incluindo 103 estreias mundiais e 17 longas na competição pelo Leopardo de Ouro.
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A 79ª edição do Festival de Locarno começa oficialmente nesta quarta-feira com uma programação que combina homenagens, cinema de autor e produções inéditas. A grande atração da noite será a entrega do Excellence Award à atriz e diretora italiana Isabella Rossellini, antes da exibição ao ar livre do filme Les yeux verts, na Piazza Grande.
Dirigido pela dupla francesa Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, o longa acompanha uma menina iraquiana que vive na França e vê sua família mergulhar em uma crise quando recebe uma ordem de deportação. A sessão está marcada para as 21h30.
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A cerimônia contará ainda com a presença da conselheira federal Elisabeth Baume-Schneider, que participará da abertura oficial do festival.
Mais cedo, às 15h30, acontece o tradicional concerto de cinema em parceria com a Orchestra della Svizzera italiana (OSI), sob regência de Philippe Béran, no Palexpo FEVI. Também estreia a retrospectiva dedicada à lista negra de Hollywood durante o período do macarthismo, explorando a perseguição a artistas e intelectuais acusados de simpatias comunistas nos anos 1950.
Recorde de inscrições e estreias mundiais
Ao longo de 11 dias, o Festival de Locarno exibirá 233 filmes, número recorde impulsionado por 7.759 obras inscritas. A programação inclui 103 estreias mundiais, 28 produções suíças e outras oito coproduções.
Na principal competição, 17 filmes disputam o Leopardo de Ouro, principal prêmio do festival. Entre eles está a coprodução suíço-portuguesa O Jacaré, do diretor luso-suíço Basil Da Cunha. O longa encerra uma trilogia dedicada ao bairro da Reboleira, na periferia de Lisboa, iniciada com O fim do mundo (2019) e Manga D’Terra (2023).
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O júri da Competição Internacional é presidido pelo cineasta belga Fabrice Du Welz. O Festival de Locarno segue até 15 de agosto.
Adaptação: Fernando Hirschy
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