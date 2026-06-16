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Custo do salão de baile da Casa Branca pode alcançar US$ 600 milhões (Washington Post)

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3 minutos

O salão de baile da Casa Branca, um projeto arquitetônico especialmente projetado pelo presidente Donald Trump, custará até US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões), dos quais mais da metade sairão do bolso dos contribuintes, publicou o jornal The Washington Post nesta terça-feira (16).

Inicialmente, Trump tinha apresentado o projeto no ano passado como uma iniciativa totalmente privada, financiada com seus próprios recursos e por outros doadores por um valor que não passaria dos 200 milhões de dólares (cerca de 1 bilhão de reais).

O atual ocupante da Casa Branca autorizou a demolição da Ala Leste da residência presidencial americana para realizar o projeto, o que provocou reclamações de associações de preservação do patrimônio, que conseguiram bloquear parcialmente a obra.

O jornal reproduziu uma estimativa detalhada de custos preparada para o governo Trump pela Clark Construction, a empreiteira responsável por construir o salão de baile.

Em 31 de março, Trump anunciou perante jornalistas o orçamento do projeto: até 400 milhões de dólares (aproximadamente 2 bilhões de reais), “livres de impostos para os contribuintes”.

Mas um relatório preparado três semanas antes estimava o custo total em 600 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões), mais da metade proveniente de cofres públicos, destacou o Post.

O governo aprovou, em março, mais de uma dúzia de pagamentos à Clark Construction, totalizando dezenas de milhões de dólares, indicou o Post, citando um registro das faturas da empreiteira ao qual teve acesso.

Após as sentenças de um juiz que ordenavam a paralisação da obra, Trump convocou os jornalistas, em maio, diante da construção, onde apresentou um projeto consideravelmente mais ambicioso: salas no subsolo, incluindo um pequeno hospital, e uma pista para drones na cobertura.

Estes acréscimos fazem parte de todo o dispositivo de segurança do salão por sugestão de especialistas, assegurou Trump, que, no entanto, não deu detalhes sobre quanto isso tudo custaria.

“Este é um presente para os Estados Unidos da América”, explicou.

Enquanto isso, o Congresso destinava 1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais) para a segurança da Casa Branca, o que foi duramente criticado pela oposição democrata.

A Casa Branca emitiu um comunicado no qual reiterou que “o presidente Trump e patriotas americanos generosos estão financiando o salão de baile em aproximadamente 400 milhões de dólares”, citou o The Washington Post. 

A empresa construtora disse que os detalhes do projeto são confidenciais.

Trump insiste que a Casa Branca precisa de um salão de baile para receber os convidados de honra com segurança.

O tradicional jantar de correspondentes da Casa Branca, em abril, em um hotel de Washington, foi suspenso após um homem tentar entrar atirando.

 

dla-jz/mvl/rm/mvv

 

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