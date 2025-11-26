Custos de produção nos EUA durante a temporada de festas geram alerta

afp_tickers

5 minutos

A temporada de festas nos Estados Unidos, que começa nesta quinta-feira (27) com o Dia de Ação de Graças, levou agricultores e empresários a alertarem sobre o impacto das tarifas de Donald Trump nos custos de produção de bens como o peru e os vegetais.

Os preços dos alimentos aumentaram 2,7% em setembro em comparação ao ano anterior, segundo dados do governo. Uma pesquisa do Politico revelou que os alimentos foram a categoria mais difícil de pagar para os americanos.

No entanto, os alertas sobre as tarifas de Trump e as preocupações das famílias com o custo de vida contrastam com a mensagem do governo, que tenta convencer os americanos da força da maior economia do mundo.

“Embora meu grande trabalho na economia ainda não tenha sido plenamente reconhecido, será! As coisas realmente estão melhorando”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social no fim de semana.

Ele destacou que os preços estão “caindo rapidamente”.

A Casa Branca afirmou que as lojas oferecem neste ano alimentos mais baratos para o Dia de Ação de Graças, embora alguns alertem que isso pode se dever a uma combinação diferente de produtos disponíveis.

Embora o país não tenha experimentado um aumento generalizado da inflação devido às tarifas, economistas, parlamentares e donos de negócios apontam que os impostos aumentaram os custos.

A agricultora da Carolina do Norte Mary Carroll Dodd disse a jornalistas nesta semana que “devido ao aumento de nossos custos, principalmente por causa das tarifas, tivemos que aumentar o preço de alguns de nossos vegetais”, como o das couves.

Mesmo antes das tarifas, os custos de insumos como fertilizantes, sementes, produtos químicos, equipamentos e combustível já estavam em níveis historicamente altos, acrescentou Nick Levendofsky, diretor-executivo da União de Agricultores do Kansas.

“Com as tarifas, estão subindo ainda mais”, completou.

“O milho e a soja constituem grande parte do alimento para perus e outros animais de fazenda. Quando esses cultivos ficam mais caros de produzir, o preço por libra do peru sobe”.

Os preços no atacado do peru estão atualmente cerca de 40% mais altos devido aos desafios de oferta provocados por doenças aviárias, afirmou recentemente a Federação do Bureau Agrícola Americano.

Isso indica que as pressões sobre os preços provavelmente continuarão, mesmo que os preços nas lojas tenham caído neste ano devido às ofertas de Ação de Graças feitas para atrair consumidores.

– Desafios no setor –

Uma pesquisa recente do Bureau Agrícola indicou que os preços dos vegetais frescos aumentaram, com uma “escassez contínua de trabalhadores agrícolas” e salários em rápido crescimento que elevam os custos.

“Quase com certeza, parte dessa escassez de mão de obra se deve à repressão tanto da imigração legal quanto ilegal”, disse Jeremy Horpedahl, do Instituto Cato, de tendência libertária.

Mas os defensores da estratégia comercial de Trump argumentam que as tarifas não impulsionam diretamente aumentos de preços em setores-chave como moradia, alimentos ou saúde.

Os preços da carne bovina nos Estados Unidos, por exemplo, foram impulsionados por uma seca nos últimos anos e pela redução do rebanho, disse o economista Jeff Ferry, da Coalizão por uma América Próspera, grupo que apoia as tarifas de Trump.

“A cadeia de suprimentos, incluindo fabricantes e importadores, está absorvendo grande parte da tarifa enquanto mantém os aumentos de preços ao consumidor sob controle”, afirmou.

No entanto, o panorama futuro segue complexo.

Em reconhecimento aos desafios enfrentados pelos agricultores, o governo está considerando ajudas para o setor afetado pelos baixos preços das colheitas e por uma disputa comercial com Pequim neste ano.

Ainda assim, Levendofsky afirmou que “os agricultores não querem resgate. Querem comércio, não ajuda”.

Alguns pequenos empresários dizem que lutam para sobreviver, mesmo com a aproximação da temporada de compras de fim de ano.

Jared Hendricks, proprietário da Village Lighting Co., em Utah, disse a jornalistas que sua empresa se “aproxima de 1 milhão de dólares em tarifas neste ano” (cerca de 5,38 milhões de reais) que não estavam originalmente no orçamento.

Sua empresa é especializada em decorações e soluções natalinas, com pedidos feitos com um ano de antecedência e grande parte das vendas atreladas a contratos com clientes.

“Vendemos muitos desses produtos diretamente com prejuízo”, disse. “Neste ponto, deixamos de trabalhar pelo lucro para trabalhar pelas tarifas”.

bys/md/cr/dga/lm/am