Déficit comercial dos EUA diminui em agosto segundo dados atrasados pelo ‘shutdown’

afp_tickers

2 minutos

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu mais do que o previsto em agosto devido a uma queda nas importações, segundo um relatório oficial publicado nesta quarta-feira (19) com atraso devido ao ‘shutdown’, o fechamento do governo federal.

A paralisação recorde de 43 dias por falta de acordo político sobre o orçamento terminou na semana passada e impediu a publicação de dados econômicos nacionais.

Em agosto, o déficit comercial geral dos Estados Unidos diminuiu mais do que os analistas esperavam, para 59,6 bilhões de dólares (317 bilhões de reais), devido a uma queda notável nas importações de produtos.

As importações diminuíram 5,1% para 340,4 bilhões de dólares (1,8 trilhão de reais), com uma redução de 18,6 bilhões (99,2 bilhões de reais) nas importações de bens.

Por outro lado, as exportações aumentaram 0,1% para 280,8 bilhões de dólares (1,4 trilhão de reais), devido a uma recuperação nos serviços, embora o valor das exportações de bens também tenha caído.

Os fluxos comerciais foram fortemente afetados este ano pela política tarifária do presidente Donald Trump, que fez com que os importadores se apressassem para se abastecer antes dos aumentos planejados das tarifas alfandegárias.

Desde que assumiu a Presidência, em janeiro, Trump impôs novos impostos a várias economias, incluindo as chamadas tarifas “recíprocas” a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos por práticas que Washington considera injustas.

O governo Trump também entrou em uma escalada de tarifas recíprocas com a China, a segunda maior economia do mundo, com tarifas que atingiram níveis proibitivos de três dígitos em abril, o que dificultou o comércio.

bys/bgs/ad/mel/dd/mvv