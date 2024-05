Dólar à vista oscila em leve baixa à espera de dados de inflação nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O dólar à vista oscilava em leve baixa no Brasil no início da sessão desta sexta-feira, espremida entre o feriado de Corpus Christi e o fim de semana, com os investidores ajustando preços ao movimento dos mercados globais na véspera e à espera do índice de inflação PCE dos Estados Unidos, a ser divulgado às 9h30.

Às 9h12 o dólar à vista caía 0,13%, a 5,2035 reais na venda. Na B3, o dólar para julho — que nesta sexta-feira passa a ser o mais líquido em função da formação da taxa Ptax — caía 0,04%, a 5,2190 reais.

Na quarta-feira, antes do feriado, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,2103 reais na venda, em forte alta de 1,10%.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024.