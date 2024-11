Dólar salta e bitcoin atinge máxima recorde com “Trump trade”

reuters_tickers

2 minutos

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) – O dólar caminhava nesta quarta-feira para seu maior ganho diário ante seus pares fortes desde março de 2020 e o bitcoin saltou para uma máxima recorde, à medida que investidores reagiam aos resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos, com o republicano Donald Trump próximo de garantir a vitória.

O ex-presidente estava à frente da vice-presidente democrata, Kamala Harris, por 266 a 219 votos no Colégio Eleitoral, depois de conquistar Estados cruciais, como a Geórgia e a Pensilvânia, com base em projeções da Edison Research. São necessários 270 votos no Colégio Eleitoral para ganhar a Presidência.

A alta da moeda dos EUA começou após as primeiras indicações de uma vitória republicana na Geórgia e ganhou ritmo ao longo da noite.

O índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — subia 1,58%, a 105,000.

As promessas de Trump sobre tarifas e imigração são vistas como inflacionárias por analistas, o que é favorável para o dólar.

O bitcoin subiu até 8,63% para atingir uma máxima recorde de 75.120 dólares. Trump é considerado um defensor mais ativo das criptomoedas do que Kamala.

“Embora ainda faltem votos para serem contados, à medida que Trump se aproxima da vitória, o índice do dólar ganhou força”, disse James Kniveton, negociador sênior de câmbio corporativo da Convera.

O dólar tinha alta de 1,57% em relação ao iene, a 153,98.

O euro era negociado a 1,0744 dólar, em queda de 1,69% no dia.