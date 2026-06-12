David Hockney, grande figura da arte contemporânea, morre aos 88 anos

afp_tickers

3 minutos

O britânico David Hockney, considerado uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, morreu na noite de quinta-feira (11) aos 88 anos.

Depois de descrevê-lo como “uma das figuras mais importantes da arte contemporânea tanto no século XX como no XXI”, Erica Bolton, diretora da agência que o representava, informou em um comunicado que Hockney “faleceu em paz em sua casa” na quinta-feira, um mês antes de completar 89 anos.

Seu legado envolve pintura, desenho, fotografia, cenografia, arte digital e vidro, sintetizando tradição e inovação sob sua célebre ideia de “a mão, o olho e o coração”.

Figura da pop art dos anos 1960, o artista britânico se destacou pela capacidade de reinvenção constante, dominando primeiro as técnicas acadêmicas antes de apropriar-se das novas tecnologias, com obras elaboradas em iPad depois dos 70 anos.

Em seus últimos anos, trabalhou entre a Normandia (noroeste da França) e Londres, produzindo novas séries digitais e pinturas. O britânico foi tema de importantes exposições internacionais, incluindo a grande retrospectiva de 2025 na Fundação Louis Vuitton, em Paris.

“Sua carreira de sete décadas e sua obra prolífica foram caracterizadas por sua abordagem multimídia na criação de imagens, por uma reflexão intelectual sobre a natureza da representação e da perspectiva, e por um compromisso contínuo em celebrar e retratar o mundo ao seu redor”, afirma o comunicado de sua agente.

Hockney era um dos artistas com obras com as maiores cotações do mundo.

Uma de suas obras, ‘Portrait of an Artist (Pool with two figures)’, leiloada por 90,3 milhões de dólares (460 milhões de reais na cotação atual) em 2018 em Nova York, tornou-se na época a obra mais cara de um artista vivo vendida em leilão, recorde posteriormente superado pela escultura do coelho do americano Jeff Koons.

Suas obras mais emblemáticas, com cores ousadas e uma perspectiva singular, entraram para a cultura popular, como ‘A Bigger Splash’ (1967), que representa o respingo na piscina de uma casa de veraneio californiana banhada pelo sol, símbolo de prazer e sensualidade.

Nascido em 9 de julho de 1937 em Bradford (norte da Inglaterra), em uma família humilde, Hockney enfrentou os preconceitos da Inglaterra do pós-guerra, compreendendo muito cedo sua homossexualidade e sua vocação artística.

Hockney, objetor de consciência como o pai, cumpriu o serviço militar como enfermeiro antes de ingressar no renomado Royal College of Art de Londres em 1959.

O artista começou a perder a audição a partir dos 40 anos e sofreu um leve acidente vascular cerebral em 2012.

“Ele deixa o seu parceiro e companheiro de longa data, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, o sobrinho-neto Richard, que atuou como assistente de estúdio durante seus últimos anos, os irmãos Philip e John, assim como várias sobrinhas, sobrinhos, sobrinhas-netas e sobrinhos-netos”, recorda Erica Bolton no comunicado.

psr/avl/fp/aa