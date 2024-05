Decretada prisão preventiva de ‘autores’ do incêndio mortal no Chile

Um tribunal do Chile decretou, neste sábado (25), a prisão preventiva de um bombeiro e um funcionário florestal, acusados de serem os autores do incêndio que deixou 137 mortos na cidade turística de Viña del Mar.

A juíza Jeanette Oliva, do Tribunal de Garantias de Valparaíso, a noroeste de Santiago, disse, durante o anúncio de sua resolução, que “houve dolo direto de causar o incêndio e, ao menos, dolo eventual do resultado morte”.

Ambos vão cumprir a prisão preventiva de seis meses em um presídio da capital, Santiago.

Na sexta-feira, a polícia anunciou a detenção do bombeiro Ignacio Mondaca, de 22 anos, e de Franco Pinto, funcionário da Corporação Nacional Florestal (Conaf). Durante a audiência, o Ministério Público apontou o primeiro como o autor material e o segundo, como autor intelectual.

Oliva disse que “Pinto, como funcionário da Conaf, e Mondaca, como voluntário dos bombeiros, tinham acesso a informação relevante sobre as condições climáticas”.

Segundo as primeiras averiguações, o calor e as intensas rajadas de vento do dia do ocorrido, em pleno verão no hemisfério sol, propagaram rapidamente as chamas.

O diretor da Polícia de Investigações (PDI), Eduardo Cerna, informou na véspera que “o trabalho de campo, o levantamento de evidências, a análise e o cruzamento de informações foi o que permitiu localizar, estabelecer padrões comportamentais e publicações geográficas de deslocamentos” do bombeiro detido.

O promotor encarregado do caso, Osvaldo Ossandón, informou que na casa do bombeiro detido foram encontrados elementos com os quais ele teria dado início ao fogo.

Em 2 de fevereiro, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.

Segundo dados oficiais, 137 pessoas morreram e 16.000 foram afetadas.

O incêndio no Chile foi o segundo mais mortal do mundo neste século.

Desde o começo das investigações, as autoridades locais apontaram que se tratou de um incêndio intencional.

