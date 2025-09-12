The Swiss voice in the world since 1935

Defesa Civil de Gaza relata pelo menos 50 mortos em bombardeios israelenses

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Pelo menos 50 pessoas morreram nesta sexta-feira (12) em operações militares israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil deste território palestino.

No mesmo dia, o Exército de Israel anunciou que estava intensificando sua ofensiva para controlar a Cidade de Gaza, a cidade mais povoada do território.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, 35 das vítimas desta sexta-feira foram registradas nessa cidade, 14 delas em uma mesma residência.

Após quase dois anos de guerra, sem perspectivas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a Assembleia Geral da ONU adotou nesta sexta-feira uma resolução a favor de um Estado palestino, embora sem a participação do movimento islamista que governa em Gaza.

A guerra no território palestino estourou após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 em Israel, um ataque que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.

A ofensiva de represália israelense em Gaza matou pelo menos 64.756 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas que a ONU considera confiáveis.

As restrições à imprensa na Faixa fazem com que a AFP não possa verificar de forma independente os números comunicados pela Defesa Civil de Gaza ou pelo Exército israelense.

A Alemanha, a França e o Reino Unido pediram nesta sexta-feira em um comunicado conjunto o “cessar imediato das operações militares israelenses na Cidade de Gaza”.

Horas antes, o Exército israelense indicou que continua “seus ataques em grande escala contra as infraestruturas terroristas e os edifícios transformados em infraestruturas militares” na cidade.

Além disso, informou em um comunicado que “intensificará o ritmo de seus ataques seletivos”.

O fim do conflito e a libertação dos reféns israelenses que continuam presos em Gaza desde 7 de outubro parece distante depois que Israel bombardeou o Catar na terça-feira com o objetivo de atacar uma reunião de líderes do Hamas. 

O movimento islamista afirmou nesta sexta-feira, sem fornecer provas, que seu chefe negociador, Khalil Al Hayya, sobreviveu ao ataque.

str/crb/mj/cm/an/dbh/lm/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR