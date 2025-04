Defesa Civil de Gaza reporta dez mortos em bombardeio israelense

afp_tickers

2 minutos

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou nesta sexta-feira (11) a morte de dez membros de uma mesma família, entre eles sete menores, em um bombardeio israelense em Khan Yunis, no sul do território palestino.

As vítimas, que tinham entre 3 e 58 anos, morreram no bombardeio, que aconteceu por volta das 3h30 locais (21h30 de ontem em Brasília), disse à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da organização de socorristas. O Exército israelense anunciou que está avaliando as informações.

No pátio do hospital de Khan Yunis, parentes se reuniram em torno dos corpos, colocados no chão. Uma mulher acariciava, chorando, o rosto de uma vítima do sexo masculino.

A casa onde a família morava foi destruída, e pertences dos seus integrantes ficaram espalhados pelas imediações.

Testemunhas relataram disparos intensos de tanques israelenses em Khan Yunis na manhã de hoje. A Defesa Civil informou que duas pessoas morreram em um ataque israelense em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza.

O porta-voz em língua árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, pediu aos moradores de vários distritos do leste da Cidade de Gaza que deixem suas casas.

O Exército “está operando com força em suas áreas para destruir a infraestrutura terrorista. Para sua segurança, devem abandonar as áreas imediatamente e seguir para os abrigos no oeste da cidade”, publicou na rede social X.

Muitas pessoas deslocadas vivem em barracas montadas em cemitérios. “Não conseguimos encontrar nenhum lugar para viver, então fomos obrigados a estar sobre os túmulos”, contou à AFP Ibtisam Abu Ghanima, em um cemitério de Gaza. “Os mortos estão melhor do que os vivos. Em cima, há um mau cheiro nauseante, ratos e répteis, estamos morrendo de fome.”

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, alertou que as ações de Israel na Faixa de Gaza ameaçam “a capacidade futura” dos palestinos de viver nesse território.

phy/bfi/es/pc/fp/lb/am