Defesa de ‘Diddy’ Combs tenta encurralar sua ex-namorada em julgamento em Nova York

A defesa de Sean “Diddy” Combs está tentando minar a credibilidade de sua ex-namorada Casandra Ventura nesta quinta-feira (15), após dois dias de depoimentos devastadores contra o rapper acusado de tráfico sexual e de liderar uma rede de prostituição.

Conhecida pelo nome artístico Cassie, a cantora e modelo de 38 anos, que teve um relacionamento de mais de uma década com o magnata da música, descreveu-o como um abusador violento e controlador que estava disposto a usar sua riqueza e influência para satisfazer seus desejos.

Para isso, ele organizava orgias, muitas vezes com profissionais do sexo, nas quais obrigava Ventura a participar e a consumir drogas.

As primeiras perguntas da advogada de Combs, Anna Estevao, foram para estabelecer a relação de amor e paixão que existia entre os dois. “Eu me apaixonei por ele e gostava muito dele”, disse Cassie.

A defesa do réu mostrou mensagens trocadas entre o casal, muitas sexualmente explícitas. Em uma delas, enviada em 2009, Ventura diz a Combs: “Estou sempre pronta para ficar louca”.

Cassie, que está grávida de seu terceiro filho, é a testemunha principal no caso que colocou o magnata do hip-hop acusado de tráfico sexual e de comandar uma rede de prostituição ilegal no banco dos réus.

Se for condenado, ele poderá passar o resto da vida na prisão.

Mais nervoso do que os outros, Combs, também conhecido como Puffy Daddy e P Diddy, estava no tribunal acompanhado por sua mãe, Janice Combs, e três de seus filhos.

A estratégia da defesa é fazer com que o júri veja que Ventura consumia drogas, participava das orgias por vontade própria e se comportava de forma errática e até violenta.

Na argumentação inicial, a defesa reconheceu que Combs praticou violência doméstica em seu relacionamento “tóxico”, mas afirmou que não é por isso que ele está sendo julgado.

Ventura alegou que participava das orgias porque estava “simplesmente apaixonada e queria fazer [Combs] feliz”.

Segundo ela, o então namorado ameaçou divulgar vídeos dela durante estas orgias se ela não realizasse seus desejos.

– “Estava me deixando louca” –

De acordo com a cantora, o tempo que passou com o rapper deixou-a com transtorno de estresse pós-traumático, dependência química e ideias suicidas.

Em 2023, ela começou a fazer terapia e tratamento de desintoxicação. “Eu estava ficando louca (…) não queria mais viver”, disse Ventura com a voz embargada.

A artista reconheceu que consumiu drogas como ecstasy, cetamina e cocaína para atender às exigências de Combs, de quem se separou em 2018, antes que ele a estuprasse, afirmou.

Disse, ainda, que as drogas tinham um efeito “dissociativo e entorpecente”. “Eu não queria sentir o que realmente estava acontecendo na minha mente, na minha vida, em tempo real. Era apenas uma válvula de escape para mim”.

Em um vídeo de 2016, exibido no tribunal, as câmeras de segurança mostram “Diddy” espancando-a brutalmente e arrastando-a pelos cabelos pelo corredor de um hotel em Los Angeles.

Na quarta-feira, a promotora mostrou fotos de Ventura com os lábios inchados em um Uber a caminho de casa após o ocorrido.

