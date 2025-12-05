Delegações de Ucrânia e EUA se reúnem novamente em Miami nesta sexta-feira

Os negociadores ucranianos terão uma nova reunião nesta sexta-feira (5) em Miami, na Flórida, com os representantes do governo de Donald Trump para discutir o plano dos Estados Unidos para o fim da guerra com a Rússia, declarou à AFP um funcionário de alto escalão ucraniano.

“Sim, uma nova reunião está prevista hoje”, declarou Oleksandr Bevz, assessor da Presidência da Ucrânia, quem também indicou que o negociador-chefe de Kiev, Rustem Umerov, está em Miami.

Um funcionário americano, que pediu anonimato, disse na quarta-feira que o enviado de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente americano, Jared Kushner, se reuniriam com Umerov na quinta-feira na Flórida.

A dupla americana se reuniu na terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, durante cinco horas em Moscou. Trump afirmou que foi uma “reunião muito boa”.

O magnata republicano também disse que seus enviados tiveram a sensação de que o líder russo queria pôr fim ao conflito, iniciado em 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

“A impressão deles foi… que ele gostaria que a guerra terminasse”, indicou, embora a reunião no Kremlin não tenha levado a nenhum avanço concreto.

Os Estados Unidos têm passado semanas tentando que ambos os lados aceitem um plano elaborado por Washington para acabar com as hostilidades. O primeiro rascunho foi emendado após ser criticado por ser considerado muito favorável à Rússia.

A intensa atividade diplomática, com tudo isso, não conseguiu conter os combates no terreno. As tropas russas reivindicaram nesta sexta-feira a tomada de outra localidade no leste da Ucrânia, onde os confrontos estão concentrados.

– “O fim da guerra” –

Mikhailo Podoliak, assessor da Presidência ucraniana, afirmou no X que, embora “o processo diplomático esteja atualmente sendo conduzido nos bastidores, (…) as posições estão claras”.

“A Ucrânia quer o fim da guerra e está disposta a dialogar”, afirmou.

Desde que os Estados Unidos apresentaram um plano de paz, há cerca de três semanas, várias sessões foram organizadas para conversar com os ucranianos em Genebra e na Flórida, com o objetivo de ajustar o texto aos desejos de Kiev.

Poucos detalhes do plano ajustado foram divulgados, mas, para Kiev, a primeira versão era muito favorável à Rússia.

Após a reunião em Moscou, o Kremlin indicou que houve avanços, mas ainda há “muito trabalho” antes que o conflito, iniciado em 2022 com a invasão russa da Ucrânia, possa ser resolvido.

Enquanto isso, o Exército russo continua seus avanços na linha de frente e na quinta-feira reivindicou a tomada da localidade de Bezimenne, no leste de Donetsk, onde os combates estão concentrados.

A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia enviou 137 drones ao território ucraniano durante a noite e derrubou 80.

Várias regiões ainda enfrentam cortes de luz após bombardeios russos a instalações energéticas nas últimas semanas, segundo o Ministério da Energia.

