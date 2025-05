Antipatia por grupos marginalizados é generalizada na Suíça

Durante a pandemia muitos suíços protestaram contra as medidas aplicadas pelo governo. Na imagem, um piquenique de oponentes das no descampado do Rütli (região central da Suíça) em julho de 2021. Keystone / Urs Flueeler

Um estudo recente sobre polarização social na Suíça revela que 70% da população sente que a coesão social diminuiu, enquanto o desejo de diálogo político é contrastado pela falta de interação com dissidentes.

Um novo estudo sobre a polarização revela que a confiança nas instituições suíças está abalada e que a polarização emocional no país é elevada.

O grupo de reflexão Pro Futuris e a Fundação Mercator realizaram o estudoLink externo, que se baseia em uma pesquisa populacional conduzida pela Universidade de Berna.

Para 70% dos entrevistados, a coesão social na Suíça diminuiu nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o desejo de diálogo com dissidentes políticos é generalizado. A realidade, no entanto, é diferente: mais de um quinto dos entrevistados não conversou com nenhum dissidente no mês anterior.

As pessoas na Suíça não estão polarizadas apenas em questões factuais. As divisões também são emocionais. Os partidários de partidos políticos simpatizam com pessoas que pensam da mesma forma e sentem antipatia por aqueles que pensam de forma diferente.

Isso pode ser observado com mais intensidade entre os partidários do Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão, direita nacionalista) e, em segundo lugar, entre os partidários do Partido Socialista (SP, esquerda). Os partidos moderados tendem a apresentar baixos níveis de antipatia, mas não exclusivamente: os partidários do Partido Verde Liberal (PVL, direita ecológica) demonstram a maior antipatia em relação aos do SVP.

Antipatia emocional

O “estudo de polarização” também investigou os sentimentos em relação a grupos políticos e sociais. Os ativistas climáticos são apreciados apenas pelos partidários dos Verdes, enquanto os partidários da direita política não gostam muito deles.

A rejeição aos oponentes das medidas contra a pandemia é igualmente acentuada. Refugiados, migrantes e o 1% mais rico da população suíça também não são muito apreciados.

A polarização emocional cresceu enormemente nos EUA nos últimos 10 anos. Mesmo antes da recente mudança de governo, cientistas políticos já estavam preocupados com o fato de que a crescente antipatia em relação ao outro campo político colocava em risco a democracia.

Na Suíça, um estudo realizado pela Universidade da Basileia em 2024, com base em uma pesquisa da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG, na sigla em alemão, à qual a swissinfo está ligada), mostrou que a polarização emocional praticamente não mudou nos últimos 20 anos.

O novo “estudo de polarização” não contradiz essa descoberta, como confirmou Ivo Scherrer, da Pro Futuris. O objetivo é avaliar a polarização na Suíça de hoje.

No verão de 2024, entrevistamos migrantes americanos sobre como eles vivenciam a polarização nos dois países:

Pouca confiança

A confiança nas instituições e no governo é crucial para a coesão social. “Enquanto a ciência, o judiciário e a polícia desfrutam de um alto nível de confiança, os partidos políticos, o Parlamento, o Conselho Federal (n.r.: o corpo de sete ministros que governa o país, o Poder Executivo) e a mídia, em particular, se saem significativamente pior”, diz o comunicado de imprensa do “estudo de polarização”.

As descobertas são surpreendentes: “Apenas 34,2% da população confia fortemente ou muito fortemente no Parlamento; a cifra para o Conselho Federal é de 42,5%.”

Esse é um número significativamente menor do que o alcançado pela Suíça no último estudo da OCDE. De acordo com esse estudo, 61,9% da população suíça tem um nível alto ou moderadamente alto de confiança no governo. Esse é o valor mais alto entre todos os países comparados no estudo publicado em 2024. Ao mesmo tempo, a Suíça tem a menor proporção de pessoas desconfiadas, com 23,6%.

No novo “estudo de polarização”, apenas 23,1% têm pouca ou nenhuma confiança no governo. Os valores baixos também podem estar relacionados à metodologia: os autores do estudo classificam a confiança média como neutra, em vez de moderada.

Essa abordagem também leva o “estudo de polarização” à conclusão “alarmante”, de acordo com o comunicado à imprensa, de que apenas 16,6% confiam na mídia. Mas, se adicionarmos os 35,3% que têm um nível médio de confiança na mídia, ainda assim temos uma maioria — embora estreita.

No estudo anualLink externo da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH), que também mede a confiança nas instituições, a mídia também tem um desempenho relativamente ruim.

De acordo com Ivo Scherrer, o novo “estudo de polarização” não apresenta resultados fundamentalmente diferentes do estudo da ETH.

Número crescente de “negadores do Estado”

Ao compilar o estudo de polarização, os pesquisadores estavam menos interessados em encontrar um valor médio do que em se concentrar nos riscos representados por grupos que não têm nenhuma confiança.

Saiba mais sobre o desempenho da Suíça no estudo da OCDE e a importância da confiança no sistema político suíço aqui:

Scherrer afirma: “As instituições públicas, como o Conselho Federal, o Parlamento e o judiciário, podem lidar com a situação se a população depositar nelas apenas uma confiança ligeiramente acima da média.” A situação é diferente com o crescente número de pessoas que não confiam em nada. “Mas se cinco a dez em cada 100 pessoas não têm confiança alguma, torna-se difícil interagir com essas pessoas”, explica Scherrer.

Ele se refere a um estudo da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW). De acordo com esse estudo, a proporção de pessoas que rejeitam a legitimidade do Estado – os chamados “rejeitadores do EstadoLink externo” – cresceu de 1,3% para 3,3% entre 2018 e 2024.

Edição: Reto Gysi von Wartburg

Adaptação: Alexander Thoele

