Como os americanos vivem a polarização na Suíça

Série Repúblicas "irmãs" Estados Unidos e Suíça , Episódio 8: Os Estados Unidos são um país dividido? A polarização no país é grande. Conversamos com um eleitor republicano, um democrata e um independente sobre a divisão emocional.

“Recentemente, alguém escreveu no Facebook que Joe Biden era como Hitler”, diz Sue Rickenbacher, uma americana em um café em Zurique. O presidente dos EUA, Joe Biden, também era o candidato presidencial democrata no momento da conversa.

Rickenbacher não é fã de BidenLink externo, mas como ela deve lidar com essas comparações? “Quando alguém escreve algo assim, é difícil ficar no meio.”

“Não sinto que posso me comunicar abertamente com todos, porque nunca se sabe de que lado alguém está e, sabe, a carga emocional é tão grande que não é muito agradável”, afirma Sue Rickenbacher. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Já voltou em Trump

Sue Rickenbacher já votou em George W. Bush e em Barack Obama. Ela não fala como uma conservadora, mas tem suas diferenças com a política dos democratas. Ela gostaria de estar no meio: a gerente de marketing aposentada é uma orgulhosa independente.

Ela também sente a atmosfera carregada em sua vida privada. “Não posso mais conversar sobre política com meu cunhado. Ele acha que a última eleição foi roubada”, diz Rickenbacher. Já quando Barack Obama foi eleito, ela havia perdido um amigo por causa da política.

Ela raramente se envolve em discussões na Internet. Quase todos os americanos que ela vê regularmente não são apoiadores de Trump. Afinal, a maioria dos americanos na Suíça é liberal.

Rickenbacher está convencida de que isso se deve ao horizonte mais amplo que você ganha quando mora no exterior. Na Suíça, por exemplo, as pessoas aprendem a apreciar o sistema público de saúde.

Ela mora na Suíça desde a década de 1990, e é uma dos três americanos com quem a SWI swissinfo.ch conversou sobre a polarização emocional que vive aqui há mais tempo.

Quando a polarização se torna uma divisão emocional

Quando a polarização não significa apenas uma divergência em questões fatuais, mas descreve uma lacuna emocional entre os grupos, fala-se de polarização afetiva ou emocional. Por exemplo: qualquer um que seja republicano ou vice-versa democrata é uma pessoa má.

Os economistas políticos Alois Stutzer e Benjamin Jansen pesquisaram a polarização afetiva na Suíça com base em uma pesquisa da empresa suíça estatal de comunicação, a SRG. O resultado de seu estudo: na Suíça, essa polarização não aumentou nos últimos 20 anos.

Ao contrário das expectativas de Stutzer: “Fiquei impressionado com nossos resultados. Eu imaginava que a mudança de estilo político deixaria sua marca”. Ele fez a suposição original por causa de “campanhas políticas destinadas a aumentar a polarização ou pelo tirar vantagem dela “.

Campanha para os democratas

Liz Voss diz que já recebeu publicidade do Partido Nacional Suíço (SVP) que a fez se sentir indesejada na Suíça. Mas ela se sente em casa em Allschwil, perto de Basel.

Voss é uma democrata convicta e está envolvido no grupo Democrats Abroad (Democratas no Exterior). É possível sentir a ativista eleitoral comprometida quando se fala com ela. Um “certo grau de polarização emocional” certamente pode estimular a democracia, explica o economista político Benjamin Jansen. Aqueles que são “emocionalmente polarizados” são mais propensos a votar ou se tornar politicamente ativos.

“Tenho a sorte de que a maioria de minha família e amigos próximos nos EUA são democratas ou liberais”, diz Liz Voss. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Polarização afetiva

De acordo com seu colega Alois Stutzer, a polarização afetiva torna-se “crítica” “quando cidadãos emocionalmente polarizados reelegem políticos de ‘seu’ partido, mesmo que se comportem mal”.

Mas, ao contrário da Suíça, a polarização afetiva cresceu fortemente nos Estados Unidos. “Nos Estados Unidos, o ‘nós contra você’ é simples”, diz Stutzer. Isso se deve ao sistema bipartidário, porque sem um terceiro externo, “a comunicação política que degrada o outro lado se torna uma estratégia atraente”.

De acordo com a observação de Stutzer, “a identificação com o próprio partido e a exclusão dos apoiadores do outro partido” estão cada vez mais moldando a vida cotidiana privada. Embora hoje, por exemplo, um genro com uma religião diferente seja menos frequentemente um problema, “uma inclinação partidária diferente é [um problema] muito maior”.

“Felizmente, quase apenas americanos democratas”

Felizmente, ela tem que lidar quase exclusivamente com americanos democratas, diz Liz Voss. Ao mesmo tempo, ela aprecia o fato de ter mais encontros casuais em sua vida cotidiana na Suíça. Nos Estados Unidos, ela sempre “foi da porta da frente para o carro, do carro para o escritório”, e quase não conheceu ninguém fora do local de trabalho.

Mas pessoas com opiniões distintas só podem ser convencidos em uma conversa pessoal. É por isso que ela está preocupada com o fato de muitos debates terem mudado para a Internet.

Ela vivencia como é difícil a comunicação nuançada na Internet nos intercâmbios com membros da família que pensam politicamente de forma diferente. Ela evita o confronto através do Atlântico. “É melhor não participar de conflitos à distância porque faltam certos níveis para entender uns aos outros, como a linguagem corporal.”

Um tópico que tem ocupado Liz Voss fortemente é o acesso ao aborto. Voss se refere a pesquisas segundo as quais uma clara maioria dos americanos é a favor do aborto legal.

Voss, portanto, sente que o fato de os abortos serem agora ilegais novamente em alguns estados dos EUA é ilegítimo. “Eu não apenas vejo os direitos da minha sobrinha sendo retirados. Minha filha mora aqui, mas ela também só tem passaporte americano.”

Suíça como um país de diversidade

Voss experimenta a Suíça como um país de diversidade política. “Admiro o cenário político, que existem tantos partidos diferentes”, diz ela.

Voss, ao contrário de sua posição política pessoal, gostaria de ver um terceiro partido, um partido moderado. “Os dois partidos estão tão orientados para a esquerda ou para a direita que não há mais nenhum denominador comum”. Portanto, ela espera um partido centrista que possa permitir compromissos e mitigar as discussões naquele clima exaltado.

O parque em Allschwil está vazio. É por isso que Voss ri quando perguntado se é mais silencioso na Suíça. Sim, é. Mas, ao mesmo tempo, ela não conhece nenhum americano que pense de maneira completamente diferente. Voss não conhece nenhum republicano na Suíça. Provavelmente porque existem realmente poucos.

Tariq Dennison é um deles. Dennison está sentado com um refrigerante Rivella no restaurante orgânico de seu vizinho em Weinfelden, uma pequena cidade no cantão da Turgóvia.

“De modo geral, os EUA têm instituições sólidas”, diz Tariq Dennison. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

O conservador

Família, fé, a ideia de “excepcionalismo americano” e o desenvolvimento de sua própria empresa moldaram seu caminho para se tornar um “conservador americano clássico”.

Dennison conta como cresceu em bases militares dos EUA na Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria, sobre sua primeira memória política, a campanha eleitoral de 1984, que Ronald Reagan venceu por uma vitória esmagadora, e sobre seu entusiasmo por debater, que ele já sentia no ensino médio.

Isso é perceptível na conversa. Não importa qual seja o tópico, o economista primeiro lista prós e contras antes de chegar à sua conclusão.

Mesmo com a questão do aborto altamente carregada. Ele defende “soluções racionais e pragmáticas”. Por um lado, ele “defende fortemente o valor da vida”, mas, por outro lado, também tem um ouvido aberto para “as muitas razões pelas quais os eleitores não concordam com uma posição pró-vida”.

Discussão “racional” sobre abortos

Dennison acredita que os abortos no oitavo mês “podem inegavelmente ser considerados assassinato”, exceto em “casos difíceis” em que a vida da mãe está em perigo. “É um dos deveres de um governo moral proteger vidas de tal sofrimento.”

No que diz respeito a “todos os casos menos extremos e tons de cinza”, no entanto, Dennison gostaria de ver um “retorno às discussões racionais”. Ele acredita que, no final, todos são da opinião de que um mundo com menos abortos é melhor.

Por mais sutil que Dennison avalie Ele critica Barack Obama por sua “liderança em segundo plano”. Obama estava muito preocupado com o que a União Europeia em Bruxelas pensava dele. Trump, por outro lado, ele elogia por ser “assumidamente America First”. Ele não se importa com o que outros governos querem dele.

Oposição

Dennison não se considera um “fã de Trump”, mas votou nele em 2016 e 2020 e “planeja” fazê-lo em 2024 também. Ao mesmo tempo, Dennison considera “muito lamentável que a polarização nos Estados Unidos tenha piorado nos últimos 10 anos desde que Donald Trump apareceu no cenário político”.

Na entrevista, Dennison se refere à história americana várias vezes. Quando perguntado se um terceiro partido ou um novo sistema eleitoral dissolveria o clima carregado nos Estados Unidos, ele aponta para “o curso das eleições multipartidárias de 1824, 1912 e 1992”. Esses são exemplos de “como partidos terceiros podem ser contraproducentes no atual sistema eleitoral dos EUA”.

“Pilares fortes” de sua posição política são o pensamento dos pais constitucionais americanos: vida, liberdade, busca da felicidade; os direitos e deveres de um indivíduo de defender sua família, liberdade e propriedade.

“No geral, os Estados Unidos têm instituições sólidas”, diz Dennison. Um sistema que sobreviveu a uma guerra civil e a duas guerras mundiais “entre muitos outros desafios” não precisa de grandes reformas.

Invasão do Capitólio

O Congresso, o Senado e o Judiciário dos EUA controlam o presidente e podem “equilibrar as prioridades dos americanos melhor do que as alternativas”. Dennison descreve os envolvidos na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 “como uma multidão que muitos eleitores de Trump também condenam”. Ele mesmo é muito claro: “Nosso país deve estar muito acima do nível de levantes armados após a vitória de um oponente político”.

Mas com essa atitude em relação ao que aconteceu após a última eleição presidencial dos EUA, Dennison faz parte de uma minoria entre os apoiadores republicanos. Por exemplo, 60% dos eleitores republicanosLink externo acreditam que a eleição de 2020 foi “roubada”. Mesmo na campanha eleitoral de 2024, Donald Trump repete a afirmaçãoLink externo de que venceu a eleição há quatro anos.

Diálogo através das divisões?

Sue Rickenbacher diz: “Qualquer sistema pode falhar”. Liz Voss teme que Trump mais uma vez não aceite sua derrota e enfrente uma situação semelhante à de 2021. Para Tariq Dennison, aqueles que invadiram o Capitólio em nome de Donald Trump são uma massa ignara.

Todos os três lamentam a extensão da polarização. Todos os três veem a mudança dos debates para as mídias sociais como parte do problema, e a aparição de Donald Trump no cenário político como um momento em que a situação veio à tona. Há uma quantidade surpreendente de concordância.

Mas a razão pela qual Sue Rickenbacher, Tariq Dennison e Liz Voss podem ser imaginados em uma discussão engajada, mas respeitosa, é provavelmente que todos os três condenam o que aconteceu após a última eleição nos EUA. Ao fazê-lo, eles reconhecem a mesma realidade. Se os três se encontrassem, provavelmente seria emocionante na medida em que é bom para o debate democrático.

* Artigo atualizado quando Kamala Harris já havia sido nomeada candidata do Partido Democrata.

O que é polarização afetiva? O economista Benjamin Jansen, da Universidade da Basileia, descreve a “polarização partidária afetiva” como a medida em que “as pessoas baseia sua simpatia a outros partidos políticos e seus respectivos membros com base em sua própria identificação partidária”. Qualquer pessoa que não tenha simpatia ou antipatia pelas pessoas por causa de sua filiação partidária “não é, portanto, considerada emocionalmente polarizada e vice-versa”. Segundo Jansen, uma forte polarização emocional entre os grupos também pode existir se as diferenças de conteúdo não forem tão grandes. Opiniões diferentes em si são realmente boas para uma democracia, e é por isso que é importante para Jansen distinguir entre polarização substantiva e essa polarização afetiva: “Essa polarização dificulta a troca de ideias entre os grupos. Discrepâncias de conteúdo não são em si um problema para uma democracia, pelo contrário, elas tornam esse sistema produtivo em primeiro lugar.

