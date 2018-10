Roma (Itália), Seul (Coreia do Sul) e Taichung (Taiwan) foram responsáveis pelo primeiro esboço e são as "cidades fundadoras".

"As cidades são os atores democráticos mais inovadores porque é lá que os cidadãos podem exercer a maior influência sobre os governos", disse Joe Mathews, co-presidente do Fórum.

Quais são os maiores motores da democratização? Cidades. No sétimo Fórum Global sobre Democracia Direta Moderna, em Roma, cerca de 800 participantes de quase 100 países lançaram uma ofensiva: eles elaboraram uma Carta Magna para uma aliança global de cidades para permitir que os cidadãos também participem do governo.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Roma acolhe liga mundial das "Cidades da Democracia" Renat Kuenzi 04. Outubro 2018 - 12:11 Quais são os maiores motores da democratização? Cidades. No sétimo Fórum Global sobre Democracia Direta Moderna, em Roma, cerca de 800 participantes de quase 100 países lançaram uma ofensiva: eles elaboraram uma Carta Magna para uma aliança global de cidades para permitir que os cidadãos também participem do governo. "As cidades são os atores democráticos mais inovadores porque é lá que os cidadãos podem exercer a maior influência sobre os governos", disse Joe Mathews, co-presidente do Fórum. A Carta Magna para uma Liga Internacional de Cidades da Democracia é "um passo para trás no futuro", disse Mathews. "Isso porque a democracia é fortalecida em nível local, como aconteceu na cidade de Atenas há 2.500 anos. O que ela diz? O Carta deve incluir as melhores práticas para uma democracia local, direta e participativa dos cidadãos. Quais as cidades por trás da ideia? Roma (Itália), Seul (Coreia do Sul) e Taichung (Taiwan) foram responsáveis pelo primeiro esboço e são as "cidades fundadoras". Qual é o objetivo? O Carta fornece respostas para a pergunta: "O que significa ser uma cidade da democracia?" Pretende servir como uma bússola para os prefeitos, parlamentares, autoridades e organizações em todo o mundo sobre como eles podem compartilhar melhor o poder e as decisões. Onde estão as principais ameaças às cidades? Na maioria dos casos, a ameaça à democracia vem de cima - ou seja, dos governos nacionais. Governantes populistas, nacionalistas e autocráticos estão desmantelando as liberdades liberais e os direitos humanos. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são o foco de sua atenção. Além disso, direitos para minorias étnicas ou gays e lésbicas são restritos. Qual é o status quo? O primeiro esboço dos estatutos das cidades democráticas está atualmente disponível. Qual é o próximo passo? O Carta é tanto um projeto democrático quanto um processo democrático: o público é convidado a comentar sobre o projeto de estatutos nos próximos 12 meses - e acrescentar suas próprias ideias e sugestões sobre o que deve estar contido na Carta Magna. Isso pode ser feito online. Qual é a intenção? A Carta é a base de uma nova associação internacional de cidades, a "Liga Internacional de Cidades da Democracia". Esta organização será fundada em Taiwan dentro de um ano.