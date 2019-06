Mas por que as autoridades suíças se recusam a emitir uma carteira de identidade electrônica com o selo de qualidade do Estado? "Eu acho que isso vem principalmente do fracasso do SwissID”, julga Adrienne Fichter. “Trata-se de uma marca que foi lançada pela Confederação, mas que é emitida por empresas privadas. Isso não foi bem aceito. A lição deste fracasso é que o governo deve ficar de lado e assumir apenas tarefas mínimas."

Segundo ela, a grande maioria dos países europeus optou por uma solução totalmente estatal para a emissão da eID ou, pelo menos, por uma solução mista público-privada. A Suíça é um dos poucos países, juntamente com a Dinamarca e o Reino Unido, a deixar o Estado completamente fora do assunto.

No futuro, o consórcio pretende tornar o SuisseID na eID oficial do governo.

A eID é um identificador central com o qual os usuários podem acessar os serviços de autoridades públicas, agências postais, bancos, empresas de seguros, de telefonia móvel, de transportes, etc.

A pesquisa foi encomendada por uma aliança que se opõe à nova lei e começou a recolher as 50.000 assinaturas necessárias para lançar um referendo. Ela inclui várias organizações de defesa do consumidor, " digitale GesellschaftLink externo " (Sociedade Digital), " WecollectLink externo ", a plataforma de campanha digital de Daniel GrafLink externo , um dos protagonistas mais ativos da digitalização da democracia na Suíça, ou ainda " Crowdlobbying SchweizLink externo ", outra plataforma de campanha digital.

Do lado do povo, a nova lei é tudo menos um projeto que vai em sua direção. Pelo menos, de acordo com os resultados de uma pesquisa publicada há alguns dias. De acordo com essa pesquisa de opinião, 87% dos entrevistados afirmam confiar apenas no Estado para a emissão da identidade eletrônica, enquanto só 2% confiariam nas empresas privadas.

A única tarefa do Estado deve ser regular as identidades eletrônicas. Mas isso também a Confederação (governo) não quer fazer sozinha. Uma comissão independente de especialistas deve supervisionar o tratamento das identidades eletrônicas por empresas privadas e, em particular, garantir a segurança dos dados. A posição do mundo político é clara.

Mas se a eID é uma realidade no exterior, essa forma de se identificar ainda é só uma ideia na Suíça. O governo e o parlamento querem compensar esse atraso, com uma lei que os cidadãos não querem na forma proposta.

