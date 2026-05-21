Suíça fica entre os piores da Europa no controle do tabaco
A Suíça ficou em 36º lugar entre 37 países avaliados em um ranking europeu sobre controle do tabaco, ficando à frente apenas da Bósnia e Herzegovina. O relatório critica as brechas na legislação suíça e a demora do país em adotar medidas mais rígidas contra o fumo.
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A Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (Associação Suíça para a Prevenção do Tabagismo) publicou na quarta-feira um novo índice europeu sobre políticas de combate ao tabagismo. No ranking, a Suíça aparece ao lado de países do Leste Europeu, Itália e dos Bálcãs.
A Irlanda, o Reino Unido e a Holanda lideram a classificação. Entre os países vizinhos da Suíça, a França ocupa a 4ª posição, enquanto Áustria (22ª) e Alemanha (25ª) aparecem mais próximas dos suíços, que ficaram em 36º lugar.
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O relatório aponta grandes falhas nas políticas suíças, especialmente em áreas como proibição da publicidade de produtos de tabaco, proteção contra a influência da indústria tabagista, regulamentação de novos produtos com nicotina e ações de prevenção.
Segundo o estudo, a Suíça é o único país analisado que ainda não ratificou a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da World Health Organization (OMS).
Apesar de mudanças recentes na legislação, a associação afirma que o país continua aprovando “leis com falhas significativas” e exceções que favorecem a indústria do tabaco.
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Associação pede medidas mais duras
A entidade classificou o resultado como um “grande alerta político” e pediu medidas mais rígidas, incluindo proibição total da publicidade, regulamentação mais severa para novos produtos com nicotina, aumento significativo dos preços do tabaco e maior investimento em prevenção.
Também foi defendida a ratificação imediata da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco.
Adaptação: Fernando Hirschy
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