Desabamento de edifício em construção provoca quatro mortes nas Filipinas

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O desabamento de um prédio em construção perto da capital das Filipinas deixou quatro mortos e pelo menos 17 desaparecidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (25).

Dois operários presos sob os escombros, em Angeles, ao norte da capital Manila, foram encontrados com vida depois que a estrutura de nove andares cedeu no domingo (24), atingiu um hotel próximo e matou um hóspede de origem malaia.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, os dois operários não resistiram aos ferimentos e faleceram pouco depois.

A equipe conseguiu recuperar um corpo entre os escombros nesta segunda-feira, mas não foi informado se o cadáver era de uma pessoa incluída na lista de desaparecidos.

Devido à falta de certeza, as autoridades ainda calculam o número de desaparecidos em 17, a maioria operários do setor de construção que dormiam na obra no momento da tragédia.

A causa do desabamento não foi determinada.

As autoridades informaram que até 70 pessoas trabalhavam na obra, mas vários operários seguiram para suas casas durante o fim de semana.

A porta-voz do corpo de bombeiros, Maria Leah Sajili, ressaltou que “o resgate em um desabamento de edifício é muito complicado, já que qualquer movimento brusco provocado pelas ações de nossos socorristas pode fazer com que algumas áreas se desloquem e que as pessoas que estão embaixo sejam esmagadas”.

Os socorristas utilizarão equipamentos térmicos “para verificar se há possíveis sinais de vida”, disse.

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