Desabamento de escola islâmica na Indonésia deixa três mortos e dezenas de desaparecidos

Equipes de resgate tentavam nesta terça-feira (30) socorrer pelo menos 38 pessoas desaparecidas após o desabamento de uma escola islâmica na Indonésia, cujo balanço provisório é de três mortos.

Mais de cem estudantes haviam se reunido para a oração na segunda-feira à tarde no internato Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, quando o edifício desabou repentinamente.

“Até agora o balanço é de três falecidos e 99 sobreviventes”, declarou nesta terça-feira o diretor da Agência Nacional de Busca e Resgates, Mohamad Syafi.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, indicou que os socorristas continuavam procurando ativamente 38 pessoas que estariam presas sob os escombros.

Famílias sem notícias de seus entes queridos estavam reunidas ao redor do edifício de vários andares em Sidoarjo, localidade situada a cerca de 30 km ao sul da grande cidade de Surabaya, constatou um jornalista da AFP.

Mais de 300 pessoas, entre elas militares e agentes policiais, estão envolvidas nos trabalhos de busca que foram dificultados pelos escombros, segundo explicou Syafi ao precisar que precisam de guindastes e escavadoras para acelerar a remoção de materiais de concreto.

“No entanto, é importante mencionar que os movimentos do concreto podem ameaçar a vida dos sobreviventes ainda presos sob os escombros”, advertiu.

Após uma primeira morte na segunda-feira, Atok Irawan, diretor de um hospital local em Sidoarjo, informou aos jornalistas que mais duas pessoas, atendidas na emergência, morreram devido aos seus ferimentos na terça-feira.

Oito feridos que estão sendo tratados atualmente no hospital encontram-se “estáveis”, acrescentou.

mrc-ebe/alv/mab/pb/dd 

