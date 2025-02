Desabamento de teto em shopping deixa 3 mortos no Peru

Pelo menos três pessoas morreram e 74 ficaram feridas na noite de sexta-feira no desabamento do teto da praça de alimentação em um shopping no norte do Peru, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu no Real Plaza de Trujillo, a terceira maior cidade do país, 500 km ao norte da capital Lima.

Segundo a imprensa local, no momento do acidente dezenas de famílias estavam na praça de alimentação do shopping. As autoridades temem a presença de mais pessoas sob os escombros.

“Até o momento, temos três mortos, dois homens e uma mulher”, disse o comandante Gelqui Gómez, inspetor regional do Corpo de Bombeiros.

O Ministério do Interior confirmou o balanço de três mortos.

Os 74 feridos, incluindo 11 em estado grave, foram levados para hospitais e clínicas da região, segundo Aníbal Morillo, secretário de Saúde do governo da região de La Libertad, cuja capital é Trujillo.

Segundo o Centro de Operações de Emergência da região, a queda do teto ocorreu às 20H41 (22H41 de Brasília), mas foi relatada apenas meia hora depois.

O ministro do Interior, Juan José Santiváñez, disse que a área do teto que desabou era de “entre 700 a 800 metros quadrados”.

O Ministério Público de Trujillo iniciou uma investigação.

