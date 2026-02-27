Descarrilamento de bonde deixa 2 mortos e dezenas de feridos em Milão

O descarrilamento de um bonde, que colidiu com um prédio, causou a morte de duas pessoas e deixou 38 feridos na cidade italiana de Milão, informou uma fonte da polícia à AFP.

O bonde descarrilou por motivo desconhecido, perto do centro da cidade. Ambulâncias estavam no local.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou condolências. A investigação inicial indica que o condutor não ativou uma mudança de trilho, segundo a imprensa local.

“Havia um homem preso debaixo do bonde. Seu braço estava preso”, descreveu à AFP Valerio Gaglione, que passava pelo local. “Tinha muita gente ferida dentro do bonde, vi um idoso coberto de sangue.”

Uma das vítimas seria um italiano de cerca de 60 anos, e a outra, um imigrante que morava na cidade, indicou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Uma delas foi atingida pelo bonde quando ele descarrilou, e a outra era um passageiro, acrescentou. “Não parece ter sido um problema técnico, e sim algo relacionado ao condutor.”

Testemunhas afirmaram que o bonde estava em alta velocidade, mas não se sabe se ele ultrapassou o limite de 50 km/h.

“Só ouvi um barulho enorme”, contou à AFP Anna, 27, que estava em um escritório próximo quando ocorreu a colisão. “Vi que parte do bonde invadiu uma loja.”

O bonde amarelo e branco podia ser visto atravessado na rua, nos arredores do centro histórico de Milão.

