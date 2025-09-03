The Swiss voice in the world since 1935

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O descarrilamento de um funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou nesta quarta-feira (2) ao menos 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco estão em estado grave, informou um responsável dos serviços de emergência.

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou “profundamente” o acidente, que deixou “vítimas mortais” e “feridos graves”, segundo indicou em um comunicado.

O acidente ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso funicular da Glória, que conecta a Praça do Rossio aos bairros do Bairro Alto e Príncipe Real, descarrilou.

As imagens transmitidas pelas televisões locais mostravam o importante dispositivo montado pelos bombeiros, pela polícia e pelos serviços de emergência médica no meio da rua inclinada onde se encontrava o veículo, tombado e muito danificado.

O funicular, com capacidade para cerca de quarenta passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa.

É “uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade”, declarou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, que afirmou “que há várias vítimas”, mas não confirmou os números.

Uma testemunha do acidente declarou ao canal SIC que havia visto o veículo descer “a toda velocidade” a íngreme ladeira pela qual circula diariamente, antes de colidir contra um edifício.

“Chocou contra um edifício com uma força brutal e desmoronou como uma caixa de papelão, não tinha freios”, contou essa mulher.

tsc/mig/emp/pb/hgs/ic/rpr/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
69 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR