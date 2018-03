Os últimos dados divulgados pela Secretaria Federal de Economia (Seco) confirmam o recuo do desemprego na Suíça. A média nacional passou de 2,7 p/cento, em 1999, a 2 p/cento, no ano passado. O recuo do desemprego é mais marcante na parte latina da Suíça, passando de 4 a 3 p/cento. Na Suíça de língua alemã, o desemprego caiu de 2 para 1,5 p/cento. Para 2001, a Seco trabalha com estimativa de 1,8 p/cento de desemprego, em média nacional. Organizações patronais e sindicatos saudam a tendência mas discordam na política a ser seguida. A União Patronal Suíça reclama da carência de mão de obra especializada mas também de auxiliares. A União Sindical Suíça afirma que o país precisa de um crescimento econômico de 3 p/cento por mais dois anos para chegar ao pleno emprego, como em 1985. A retomada do crescimento econômico vem reduzindo o desemprego também em vários países, embora a situação na Suíça seja bem melhor. A título de comparação, a taxa de desemprego ainda é de 9,2 p/cento na Alemanha, 5,6 p/cento na Dinamarca e de 6,8 p/cento no Canadá. swissinfo com agências.

Desemprego é o menor dos últimos 9 anos 09. Janeiro 2001 - 16:03 A retomada do crescimento econômico surte efeitos sobre o desemprego na Suíça. Ela foi de 2 p/cento no ano passado, taxa inferior apenas à de 1991 (1,1 p/cento). As estimativas são de 1,8 p/cento para este ano. Os patrões falam em falta de mão de obra. Os últimos dados divulgados pela Secretaria Federal de Economia (Seco) confirmam o recuo do desemprego na Suíça. A média nacional passou de 2,7 p/cento, em 1999, a 2 p/cento, no ano passado. O recuo do desemprego é mais marcante na parte latina da Suíça, passando de 4 a 3 p/cento. Na Suíça de língua alemã, o desemprego caiu de 2 para 1,5 p/cento. Para 2001, a Seco trabalha com estimativa de 1,8 p/cento de desemprego, em média nacional. Organizações patronais e sindicatos saudam a tendência mas discordam na política a ser seguida. A União Patronal Suíça reclama da carência de mão de obra especializada mas também de auxiliares. A União Sindical Suíça afirma que o país precisa de um crescimento econômico de 3 p/cento por mais dois anos para chegar ao pleno emprego, como em 1985. A retomada do crescimento econômico vem reduzindo o desemprego também em vários países, embora a situação na Suíça seja bem melhor. A título de comparação, a taxa de desemprego ainda é de 9,2 p/cento na Alemanha, 5,6 p/cento na Dinamarca e de 6,8 p/cento no Canadá. swissinfo com agências.