Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

O desemprego no Brasil continua em queda: caiu para 5,6% no trimestre de maio a junho, o mais baixo em 13 anos, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (16). 

Esta é a melhor taxa desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adotou seu método de cálculo atual. 

O recorde anterior foi de 5,8%, no período de abril a junho. 

A redução contínua do desemprego é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Segundo o IBGE, são cerca de 6,1 milhões de pessoas procurando emprego, ou seja, 1,2 milhão a menos do que há um ano. A taxa de desemprego foi de 6,8% no mesmo período de 2024. 

No entanto, a proporção da população ativa que trabalha na informalidade continua alta: 37,8%. 

A renda média dos trabalhadores foi de 3.484 reais entre maio e julho, um aumento de 3,8% no último ano. O aumento é, no entanto, menor que a inflação, que chegou a 5,23% em julho no acumulado de 12 meses, antes de recuar para 5,13% em agosto. 

A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, mas o Produto Interno Bruto sofreu um revés no segundo trimestre de 2025, quando cresceu 0,4% na medição mês a mês, em comparação com 1,3% no primeiro trimestre do ano. 

Esses números não consideram a entrada em vigor, desde 6 de agosto, de tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros impostas pelos Estados Unidos, em retaliação pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

lg/lab/rsr/ffb/mr/jc/mvv/yr

