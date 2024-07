Deslizamento de terra deixa mais de 60 desaparecidos no Nepal

Mais de 60 pessoas estão consideradas desaparecidas no centro do Nepal após um deslizamento de terra que arrastou dois ônibus para um rio, anunciaram as autoridades.

Dezenas de socorristas trabalham na região e procuram sobreviventes do incidente, que aconteceu no distrito central de Chitwan, afirmou Khimananda Bhusal, funcionário do governo local, à AFP.

Segundo a fonte, os dois ônibus transportavam pelo menos 66 passageiros, mas três pessoas conseguiram sair antes da queda dos veículos no rio Trishuli e foram hospitalizadas.

“Não temos certeza do número total porque outros passageiros podem ter embarcado no trajeto”, disse Bhisal. “O rio encheu e ainda não encontramos ninguém”, acrescentou.

O acidente aconteceu na rodovia Narayanghat-Mugling, 100 quilômetros ao oeste da capital, Katmandu.

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal expressou tristeza em uma mensagem na rede social X e determinou que as agências de governo “procurem e resgatem os passageiros”.

Os acidentes fatais no trânsito são relativamente frequentes nesta nação do Himalaia devido às más condições das estradas, à manutenção ruim dos veículos e à direção imprudente.

