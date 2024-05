Desmatamento da Amazônia caiu 21,8% em 2023 em relação a 2022, diz Inpe

(Reuters) – O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 21,8% em 2023 em relação a 2022, somando 9.064 km quadrados, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O número representa o menor resultado desde 2019, quando foram perdidos 10.129 km quadrados de floresta, segundo o Inpe.

Os dados divulgados nesta quarta-feira foram levantados por meio do monitoramento por satélite Prodes, que são mais precisos do que o sistema de alerta Deter, que publica números semanais.

Uma divulgação inicial dos números do Prodes em novembro tinha apresentado queda de 22,3% no desmatamento no ano passado ante 2022. O número desta quarta-feira representa um ajuste.

O período anual oficial é medido de agosto a julho, quando há menos nebulosidade, que poderia obscurecer as áreas de desmatamento nas imagens de satélite.