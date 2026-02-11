Detido no âmbito do sequestro de mãe de apresentadora é solto nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos libertaram uma pessoa detida no âmbito do sequestro da mãe da apresentadora da NBC News, Savannah Guthrie, informaram meios de comunicação americanos nesta quarta-feira (10), quando as buscas se intensificaram após o FBI divulgar imagens do suspeito.

Acredita-se que Nancy Guthrie, de 84 anos, tenha sido sequestrada de sua residência em Tucson, no Arizona (sudoeste), na noite de 31 de janeiro ou na madrugada de 1º de fevereiro.

O FBI divulgou imagens da câmera de segurança da porta principal da residência de Guthrie, nas quais se vê uma pessoa mascarada aproximar-se da casa na noite do desaparecimento.

Com base em fontes policiais não identificadas, veículos americanos informaram que uma pessoa havia sido detida para ser interrogada, sem ser acusada, e que foi liberada logo depois.

O caso vem suscitando ampla cobertura midiática. Dezenas de jornalistas e equipes de televisão se reuniram na tranquila área residencial da vítima.

Sua filha, Savannah, é uma das apresentadoras do popular programa matinal “Today”, da NBC News, lançado em 1952, um dos mais antigos ainda no ar.

– “Indivíduo armado” –

O FBI divulgou na terça-feira imagens de um indivíduo encapuzado e “armado” que parece mexer na câmera localizada na porta da residência da mãe da apresentadora durante vários segundos antes de se afastar para arrancar plantas, que utiliza para cobrir a câmera.

O sujeito usava balaclava, casaco com fecho, luvas e uma mochila.

“Policiais revelaram nesta manhã essas novas imagens, antes inacessíveis, que mostram um indivíduo armado aparentemente mexendo na câmera da porta de entrada de Nancy Guthrie na manhã do seu desaparecimento”,afirmou Kash Patel, diretor do FBI.

O FBI também indicou que a família de Nancy Guthrie recebeu uma carta na qual se exigia o pagamento de uma quantia em dinheiro.

Autoridades informaram na semana passada que a câmera da campainha situada no exterior da residência de Nancy Guthrie tinha sido desligada às 01h47 de domingo, 1º de fevereiro.

O software detectou a presença de uma pessoa menos de meia hora depois, às 02h12, mas não havia qualquer vídeo disponível, indicaram.

Savannah Guthrie explicou na segunda-feira no Instagram que acreditava que a mãe “continuava viva”, mas que a família tinha chegado “ao momento do desespero”.

Os seus próximos temem pela sua vida caso não faça o tratamento prescrito para os seus problemas cardíacos.

