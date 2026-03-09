Detidos por lançar explosivos em protesto em NY são acusados de terrorismo

Dois detidos por lançar uma bomba de pregos perto de um protesto antimuçulmano em Nova York no último sábado foram acusados formalmente de crimes “terroristas”, após o que declararam à polícia que estavam alinhados ao grupo Estado Islâmico (EI), segundo documentos da acusação.

Os dois acusados, cidadãos americanos, estão detidos após supostamente terem participado do lançamento de um artefato carregado com peróxido de acetona (TATP) que continha pregos.

“Posso confirmar que isso está sendo investigado como um ato de terrorismo inspirado pelo EI”, disse a chefe da polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Ela afirmou que o ataque, que não causou feridos, não tem relação com a guerra no Oriente Médio.

Um dos homens presos, identificado como Emir Balat, é o suposto responsável por ter lançado o artefato no sábado perto de um protesto liderado por um influenciador de extrema direita contra muçulmanos que oravam em espaços públicos da cidade.

O homem gritou “Allahu Akbar” (“Deus é o maior”), ouviu um jornalista da AFP no local.

Segundo o documento da acusação, os homens “fizeram alusão ao EI em declarações gravadas após sua detenção… Mais concretamente, Balat escreveu em um pedaço de papel que jurava lealdade” ao grupo extremista.

Ibrahim Kayumi também foi preso. A polícia informou que foi ele quem entregou o explosivo a Balat, que então o lançou perto do perímetro policial que protegia o protesto antimuçulmano.

Balat e Kayumi são acusados de cinco crimes, entre eles de tentativa de apoio a “organização terrorista estrangeira” e “uso de uma arma de destruição em massa”.

