Dezoito trabalhadores presos em uma mina são resgatados na Colômbia

afp_tickers

2 minutos

Os 18 trabalhadores que estavam presos em uma mina no noroeste da Colômbia foram resgatados com vida na madrugada desta sexta-feira (18), após uma operação que durou 12 horas, informaram as autoridades.

“Todos foram encontrados em bom estado de saúde” após o acidente ocorrido na quinta-feira, confirmou no X a estatal Agência Nacional de Mineração (ANM), que mobilizou seus socorristas na mina de ouro do município de Remedios, no departamento de Antioquia.

Os trabalhadores saíram da mina um por um, vestindo uniformes azuis e capacetes amarelos, em meio a aplausos e abraços de seus familiares, segundo imagens divulgadas por meios locais.

O acidente ocorreu aparentemente devido a uma “falha mecânica” que provocou o colapso de uma estrutura para prevenir desabamentos e o “bloqueio” da saída principal da mina, disse à AFP na quinta-feira Yarley Erasmo Marín, representante de uma associação local de mineiros.

Todos os trabalhadores foram entregues às suas famílias pela manhã, informou a ANM.

Segundo as autoridades locais, eles ficaram presos por cerca de 18 horas.

No resgate também participaram bombeiros de Remedios e de um município vizinho.

A prefeitura de Remedios assegurou em mensagem enviada ao governo que “aparentemente” trata-se de uma mina explorada ilegalmente.

Essa região do departamento de Antioquia tem uma forte tradição de mineração. O ouro explorado ilegalmente ali costuma servir como fonte de financiamento para grupos armados como o Clã do Golfo, o principal cartel de narcotráfico da Colômbia.

vd/lv/nn/dd/yr