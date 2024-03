Diplomatas estrangeiros levam flores em memória das vítimas do ataque a casa de shows na Rússia

MOSCOU (Reuters) – Embaixadores de diversos países participaram neste sábado de uma cerimônia em memória das vítimas do ataque deste mês a uma casa de shows perto de Moscou que deixou dezenas de mortos, disse o departamento de protocolos do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Homens abriram fogo no dia 22 de março com armas automáticas contra as pessoas que estavam no local. Este foi o pior ataque na Rússia em duas décadas, deixando pelo menos 144 mortos.

“Em 30 de março de 2024, houve uma cerimônia de entrega de flores no memorial espontâneo próximo ao complexo do Crocus City Hall. Chefes e funcionários de mais de 130 missões diplomáticas (mais de 250 pessoas) participaram da homenagem”, afirmou o Departamento de Protocolo de Estado do ministério em seu site.

Entre os presentes estavam os embaixadores dos Estados Unidos, União Europeia, África, América Latina e representantes da ONU e de outras organizações, informou o jornal Kommersant.

Estes e outros visitantes colocaram flores no memorial e soltaram balões brancos ao céu.

“Estamos profundamente gratos aos ilustres representantes do corpo diplomático por sua solidariedade com o povo russo num momento tão difícil”, disse o departamento de protocolo.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque e as autoridades norte-americanas dizem ter informações de inteligência que mostram que o ataque foi executado pelo braço afegão da rede, o Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K).

Investigadores russos disseram na quinta-feira ter encontrado provas de que os atiradores estavam ligados a “nacionalistas ucranianos”, uma afirmação rejeitada pelos Estados Unidos e tida como propaganda infundada.

Desde o início, a Rússia acredita que a Ucrânia está ligada ao ataque, embora Kiev tenha negado.